sajou no hana、『きみが死ぬまで恋をしたい』ED主題歌「エテルネル」ジャケット＆PV公開
7月7日スタートするアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』（ATX、TOKYOMX、WOWOWほか）のエンディング主題歌であるsajou no hana「エテルネル」の配信開始⽇が7⽉15⽇と決まった。併せて、ジャケット写真、楽曲視聴PVも公開された。
【動画】『きみが死ぬまで恋をしたい』ED主題歌「エテルネル」PV
あおのなちによる漫画（コミック百合姫／一迅社）をアニメ化した本作は、過酷な運命にほんろうされる少女たちの絆を描いた物語。
身寄りのない子供たちを戦争のための「兵器」として育成する特殊な学校。そこでは、誰が命を落としても悲しむことさえままならない、不条理な日常が当たり前のように流れていた。そんな世界の中で出会った、二人の少女の切なくも尊い物語が紡がれる。
そのエンディングを彩るsajou no hanaの「エテルネル」は、フランス語で「永遠」を意味するタイトル。過酷な運命にほんろうされながらも、今この瞬間を懸命に生き、絆を深めていくシーナとミミたちの葛藤や純粋な願いを、sajou no hanaならではの透明感あふれるパワフルな歌声と、エモーショナルなサウンドで鮮やかに表現した楽曲だ。
PVでは、楽曲が持つドラマチックな展開と、アニメの物語に通じる少女たちの繊細な空気感が融合している。
ジャケット写真は、楽曲タイトルが示す「永遠」と、作品の持つ儚くも尊い世界観を、花を用いて視覚的に表現している。
アニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』は、ATX、TOKYO MX、WOWOWほかにて7月7日より放送。
【動画】『きみが死ぬまで恋をしたい』ED主題歌「エテルネル」PV
あおのなちによる漫画（コミック百合姫／一迅社）をアニメ化した本作は、過酷な運命にほんろうされる少女たちの絆を描いた物語。
そのエンディングを彩るsajou no hanaの「エテルネル」は、フランス語で「永遠」を意味するタイトル。過酷な運命にほんろうされながらも、今この瞬間を懸命に生き、絆を深めていくシーナとミミたちの葛藤や純粋な願いを、sajou no hanaならではの透明感あふれるパワフルな歌声と、エモーショナルなサウンドで鮮やかに表現した楽曲だ。
PVでは、楽曲が持つドラマチックな展開と、アニメの物語に通じる少女たちの繊細な空気感が融合している。
ジャケット写真は、楽曲タイトルが示す「永遠」と、作品の持つ儚くも尊い世界観を、花を用いて視覚的に表現している。
アニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』は、ATX、TOKYO MX、WOWOWほかにて7月7日より放送。