日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）の「ケンタッキーフライドチキン」が、「夏の和風バーガーズ」2種を、7月8日から数量限定で発売します。

【画像】タルタルの量すごっ… ケンタの「夏の和風バーガーズ」大ボリュームのビジュアルを見る！

2024年から夏季限定メニューとして販売されている「夏の和風バーガーズ」は、蒸し暑い夏でもさっぱりと食べられる、爽やかなかんきつ風味のソースがアクセントとなったボリューム満点のバーガー。

今年は、毎年人気の「チキン南蛮フィレバーガー」と、新登場の「柑橘（かんきつ） 鶏竜田バーガー」がラインアップされています。

「チキン南蛮フィレバーガー」は、「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブとスパイスで味付けしたチキンフィレを“チキン南蛮”に仕立てた一品。すだち果汁を使用し、隠し味としてしょうゆを加えたかんきつ風味のタルタルソースと、甘酸っぱい甘酢ソースが絶妙に調和しています。価格は単品590円（以下、税込み）、「セット」1000円、「よくばりセット」1300円。

「柑橘 鶏竜田バーガー」は、発売からわずか1週間で約100万個を売り上げ、早期終売で話題となった「ケンタの鶏竜田バーガー」に、和風だしレモンソースを合わせ、爽やかなかんきつ風味のさっぱりとした味わいに仕立てた一品。最大の特長は、レモンの爽やかな風味と合わせだしのうま味をバランスよく調和させた、新開発の「和風だしレモンソース」。鶏モモの一枚肉、千切りキャベツ、マヨネーズソースとの相性を追求し、バーガーとして食べた際に、より一層おいしさを感じられるよう、細部まで調整を重ねているとのことです。価格は単品640円、「セット」1050円、「よくばりセット」1350円。

なお、「セット」にはポテト（S）とドリンク（M）が、「よくばりセット」にはオリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）がそれぞれ付きます。

