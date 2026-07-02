【W杯】森保監督「未来は必ず世界一を獲れる」と手応え “個”とチーム戦術を「上げていかないと」
FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で決勝トーナメント1回戦で敗退した日本代表が2日、帰国。森保一監督（57）が都内で記者会見に臨み、「未来は必ず世界一を獲れる」と手応えを語った。
「最高の景色」を掲げて臨んだ今大会。森保監督は得たものを聞かれると「成果も課題も真剣勝負の場で受けとることができた 結果的には残念な結果というところで終わったがグループリーグ3試合、W杯優勝5回しているブラジルと真剣勝負の戦いをできたことで、日本サッカーの歴史で積み上げてきたことが世界の戦いで十分渡り合っていける手応えを感じた」と語る。
そして「優勝目指して大会に挑むということで戦ってきた中で、この成長をしっかり続けていけば未来は必ず世界一を獲れると感じることができた」と改めてW杯優勝の可能性を口に。
一方で「ブラジルと戦った時にはスコアは僅差だったが、まだまだ個の部分であったりチームの戦術は上げていかなければいかない」とも語った。
日本は1次リーグF組を1勝2分けで2位通過。6月29日（同30日）にヒューストンで行われた決勝トーナメント1回戦でブラジルに1―2で逆転負けしたが、オランダ、ブラジルと好勝負を演じた。