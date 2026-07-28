熊本県で震度7を観測した地震の影響で、長崎県島原市にある眉山の斜面が一部崩落したことが確認されました。島原市役所によりますと、住民から「煙が出ている」という電話が入ったということです。市が監視カメラを確認したところ、東側の斜面から白い煙が確認されたということです。この白い煙は崩落による砂煙とみられています。長崎県の防災ヘリや県警ヘリが確認のため上空からの調査をしたほか、消防がドローンを飛ばし確認を