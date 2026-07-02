7月1日、ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で共演した佐藤二朗と橋本愛のあいだに、“ハラスメントトラブル” が起きていたことが、『文春オンライン』によって報じられた。ベテラン俳優に取りざたされた疑惑が波紋を呼んでいる。

『夫婦別姓刑事』は、佐藤と橋本演じる東京・中野区の刑事2人が、抜群のコンビネーションを誇る名バディであるものの、職場では夫婦であることを隠す様子をコミカルに描いた物語。6月23日に最終回を迎えたばかりだが、名コンビにトラブルが報じられたのだ。

「記事によれば、撮影中、佐藤さんが橋本さんのキャリアを否定するような発言をするなどし、フジテレビが外部の弁護士に調査を依頼した結果、佐藤さんの行為が “深刻なハラスメント” に該当したと伝えられました。

報道を受け、佐藤さんは自身のXで《さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません。僕は撮影中、何度も「もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき」と訴えました》と投稿し、撮影中に降板を訴えていたことを明かしたのです」（スポーツ紙記者）

佐藤の所属事務所も声明を発表し、《当該記事には、事実とは異なる内容や、一方当事者からの主張のみを前提として構成されている部分が含まれており、弊社としては、その内容を到底受け入れることはできません》と、ハラスメント疑惑に反論。

声明には、佐藤と橋本の現場でのやりとりやハラスメントとされた言動に関する詳細な経緯がつづられ、《佐藤の言動がハラスメントにあたるものでないことは、専門家からの確認を受けています》と、きっぱり否定している。

ドラマ内で起きたトラブルに関して、Xでは

《佐藤二朗のこれはアウトだ》

など、佐藤への厳しい声があがっている。一方で、

《二人とも被害者じゃね？》

といった佐藤に理解を示す声も見受けられ、意見が分かれているようだ。

佐藤はシリアスな役柄からコミカルな役まで巧みに演じ、多くのドラマ、映画、舞台に出演してきた。2025年の映画『爆弾』ではミステリアスな中年男性を演じ、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞するなど、俳優として高く評価されている。一方で、過去にも女優への “危うい言動” が見られたという。

「2020年12月のラジオ番組『佐藤二朗のいい部屋ジロー』（TOKYO FM）で、佐藤さんが舞台で広瀬アリスさんと共演した際、彼女を泣かせたことがあったと語りました。

佐藤さんは記憶があいまいだとしつつ、『三谷（幸喜）さんからあとで、俺たちの仕事をなめるな！って言ったそうじゃないって』と、飲み会の席で広瀬さんに説教したことを明かしました。

ただ、広瀬さんが号泣したため、同席していた共演者のはいだしょうこさんから『二朗さん言いすぎ』と注意されたことも告白。SNSでも、佐藤さんの言動に疑問を抱く声があがっていました」（芸能記者）

ただ、広瀬との関係は “説教騒動” を経て、好転したようだ。

「翌日、佐藤さんは広瀬さんに “スライディング土下座” で謝罪し、彼女も許したことで、その後はプライベートで一緒に遊ぶなど、親交を深めるきっかけになったそうです。

ただ、昨今、一般企業でも、上司が部下を厳しく指導する言動はハラスメントに抵触する可能性があり、SNSでもその線引きがたびたび議論されています。佐藤さんとしては、若手の俳優を思っての行動であっても、違った受け取られ方をするリスクもあります」（同前）

ドラマでは夫婦役を好演した佐藤と橋本をめぐるトラブルの行方は──。本誌SmartFLASHは佐藤の事務所に事実関係を確認しているが、現時点でコメントはない。回答があり次第、追記する。