サッカーの日本代表は、6月29日（日本時間30日）に行われた北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、1-2で逆転負けを喫した。同点で迎えた後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を献上。国際サッカー連盟（FIFA）が公開した分析映像に対して、日本ファンからは様々な声が寄せられている。

日本は前半29分、佐野海舟のミドルシュートで先制。だが後半、ブラジルの反撃をかわせず同11分にカゼミーロに同点ゴールを許すと同AT5分、田中碧のボールロストからゴール前でパスをつながれ、最後はガブリエル・マルティネッリに決勝ゴールを奪われた。

FIFAの無料デジタル学習プラットフォーム「FIFAトレーニング・センター」公式インスタグラムは得点シーンをグラフィック化した映像を公開。「ブラジルが日本を相手に決勝点を決めるまでには90+6分かかったが、極めて質の高いゴールだった」と分析し、ラストパスからフィニッシュまでの巧みな技術と判断を称えた。

日本ファンからは様々な意見が噴出。コメント欄には「田中はボール一旦奪ってるから、悪くはない」「田中碧は明らかにブラジルからボールを奪ってる 身体入れてたからバランス崩してたところをブラジルが再度奪い返したから田中碧はどうしようもない」と擁護する見方も出ている。

失点の直前、マルティネッリのマークに対する議論も続々と上がり「菅原が中に絞らない理由ない」「菅原背後から寄せたら奪えてたなー、これは田中碧のせいではない」との声も。日本の右サイドにヴィニシウスが構えていた事実を引き合いに「菅原は左にいるもう1人ブラジル選手みないといけないから」との指摘も上がった。

また「トラップからのシュートまでの速さ見た？ 技術の差です。マークとかのレベルではない」と断言するファンの声もあり、失点シーンに様々な視点から意見が書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）