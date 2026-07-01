包丁もハサミも不要！袋で叩いて揉むだけ、たった5分で作れる絶品副菜
YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「きゅうり2本が一瞬で消える。叩いて揉むだけの梅きゅうり」と題した動画を公開しました。包丁やハサミを一切使わず、袋一つで手軽に作れる副菜のレシピを紹介しています。
動画で紹介された「梅きゅうり」の最大の魅力は、その手軽さです。きゅうりの両端はスプーンで切り取り、半分に折って保存袋に入れます。麺棒やコップの裏で軽く叩いて割ったあと、砂糖を加えて揉み込むのがポイント。塩揉みをするよりも梅の酸味と相性が良くなり、きゅうりの水分をしっかり抜くことができます。
出てきた水分を捨てたら、梅干しを袋の中に投入。袋の上から指でつまんで種を取り出すという、洗い物を出さない手軽なテクニックも紹介されました。最後に醤油とごま油を加えてしっかりと揉み込み、きゅうりに味が馴染めば完成です。器に盛り付け、いりごまをトッピングしたきゅうりは、梅エキスがたっぷりと絡み、見るからに食欲をそそります。
「安くて、簡単で、旨い」と紹介されるこの一品。あと一品欲しい時の副菜や、お酒のおつまみとして試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・きゅうり 2本
・砂糖 小さじ1/2
・梅干し 2個
・醤油 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・いりごま 適量（鰹節もおすすめ）
［作り方］
1. 洗ったきゅうりの両端をスプーンで切り取り、手で半分に割って袋に入れる。
2. 麺棒やコップの裏を使って、袋の上からきゅうりを叩く。多少大きいくらいが美味しいので、潰しすぎないように注意する。
3. 砂糖を加え、きゅうりの水分を取るために約2分揉み込む。
4. 袋から出てきた水分を捨てる。
5. 梅干しを加え、袋の上からつまんで種を取り出す。
6. 醤油とごま油を加え、しっかりと揉み込んで馴染ませる。
7. 器に盛り付け、お好みでいりごまをトッピングして完成。
動画で紹介された「梅きゅうり」の最大の魅力は、その手軽さです。きゅうりの両端はスプーンで切り取り、半分に折って保存袋に入れます。麺棒やコップの裏で軽く叩いて割ったあと、砂糖を加えて揉み込むのがポイント。塩揉みをするよりも梅の酸味と相性が良くなり、きゅうりの水分をしっかり抜くことができます。
出てきた水分を捨てたら、梅干しを袋の中に投入。袋の上から指でつまんで種を取り出すという、洗い物を出さない手軽なテクニックも紹介されました。最後に醤油とごま油を加えてしっかりと揉み込み、きゅうりに味が馴染めば完成です。器に盛り付け、いりごまをトッピングしたきゅうりは、梅エキスがたっぷりと絡み、見るからに食欲をそそります。
「安くて、簡単で、旨い」と紹介されるこの一品。あと一品欲しい時の副菜や、お酒のおつまみとして試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・きゅうり 2本
・砂糖 小さじ1/2
・梅干し 2個
・醤油 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・いりごま 適量（鰹節もおすすめ）
［作り方］
1. 洗ったきゅうりの両端をスプーンで切り取り、手で半分に割って袋に入れる。
2. 麺棒やコップの裏を使って、袋の上からきゅうりを叩く。多少大きいくらいが美味しいので、潰しすぎないように注意する。
3. 砂糖を加え、きゅうりの水分を取るために約2分揉み込む。
4. 袋から出てきた水分を捨てる。
5. 梅干しを加え、袋の上からつまんで種を取り出す。
6. 醤油とごま油を加え、しっかりと揉み込んで馴染ませる。
7. 器に盛り付け、お好みでいりごまをトッピングして完成。
YouTubeの動画内容
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