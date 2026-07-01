あの興奮と感動をもう一度。2026年7月3日（金）より、ヒューマントラストシネマ渋谷にてサム・ライミ監督作『スパイダーマン2』（2004）がされる。今回の特別上映はTHE RIVERによる初の劇場連動企画の「REVIVAL by THE RIVER」第1弾だ。

© 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & 2021 MARVEL.

トビー・マグワイア演じるピーター・パーカー／スパイダーマンの人生を語る上で欠かせないのが、良き理解者であるキルスティン・ダンスト演じるメリー・ジェーン・ワトソンだ。

ピーターがMJと歩む人生とは何か。それは『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）まで続いていく。『スパイダーマン2』で描かれる青春という人生の岐路。そこを読み解くことで、より一層作品を楽しめる。

メリー・ジェーン・ワトソンとの恋の行方

『スパイダーマン2』において、重点が置かれているのがピーター・パーカーとメリー・ジェーン・ワトソンとの恋愛模様だ。しかし、それは決して幸せなものではない。どちらかと言えば、スパイダーマンとピーター・パーカーの2つの人生の板挟みにあっている青年にとって、どこか苦いものとして描かれている。

MJは夢だった演劇の世界に飛び込み、ニューヨークのいたるところに香水の広告として彼女の顔が貼りだされている。それに対して、そのポスターに描かれたMJの視線の先にいるピーターはどうかと言えば限界寸前の生活を送る苦学生だ。

スパイダーマンとしてニューヨークを救えば救うほど、ピーター・パーカーとしての時間は削られていき、彼の人生はボロボロになっていく。それでも、MJはピーターのことを待ってくれている。その優しさが、余計に彼を苦しめているのだ。

その状況で迎えたMJの演劇の日。ピーターは何としても観劇しようとバイクを走らせるが強盗事件に遭遇してしまい、スパイダーマンとして戦うことを余儀なくされる。その結果、MJの舞台には間に合わなかった。

間に合わなかったのは、それだけではない。確かにMJはピーターを愛していた。しかし、自分の人生を止めてまで待ち続けるつもりはなかった。彼女には彼女の人生がある。MJは新しい恋人と、新しい人生を歩みはじめる。それは、スパイダーマンという重責を背負ってきたピーターの心を折るのには十分すぎる出来事だった。

MJとの恋を諦めるという選択肢

スパイダーマンの重さに耐えられなくなったピーターはスーツを捨て、ピーター・パーカーというごく普通の大学生の人生を歩む。しかし、ニューヨークの犯罪率の上昇、ドクター・オクトパスの台頭、そしてスパイダーマンが市民の希望の星になっていることを知ると、はスパイダーマンのスーツを再び着る道を選ぶ。

ごく普通の大学生とニューヨークを守るスーパーヒーロー。2つの人生を改めて見つめ直したことで、ピーターは大きな気付きを得る。それは、自分がこれまでMJを傷つけてしまっていたことだ。

最初こそ、ピーターはスパイダーマンを辞めればMJに振り向いてもらえると、どこかで思っていた。しかし、スパイダーマンとして忙しい毎日を過ごしていた頃とは違い、ピーター・パーカーの人生に集中したからこそ、これまでMJの想いを何度も裏切り、彼女を追い詰めてしまっていたのではないかと感じるようになったのだ。そして、彼女は自分の人生を選び取る女性であり、自分がいなくても前に進むことを理解したのだった。

そこで彼が、ピーター・パーカーという大学生として、そして再びスパイダーマンとなったヒーローとして出した結論が「MJとの恋を諦める」というものだった。ピーター・パーカーとして二重の人生を送り続ける限り、きっと自分は何度も彼女を裏切ることになる。それどころか、スパイダーマンでいる限り、MJをヴィランたちの脅威に晒すことになる。それは苦渋の決断だった。

だが、ピーターは一つ見落としていた。MJは強く、たくましい女性だったということだ。厳しい家庭環境で育ち、過酷な演劇の世界に飛び込む勇気を持つのが彼女だ。ピーターは自分だけですべてを背負い込もうとしていたが、メリー・ジェーン・ワトソンという人物はそれを承知で支えてくれる力強さを持っていた。

ピーターは自分が彼女を守らなければならないと思っていた。しかし、MJは守られるだけの存在ではなかった。危険を承知した上で、それでもピーターと共に歩く覚悟を持っていた女性だったのだ。

『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』で見つけた“ちょうどいい距離”

その後、続編『スパイダーマン3』（2007）ではピーターはブロードウェイ・デビューを果たしたMJに婚約を申し込もうとするまでに至る。だが、そんな彼をスパイダーマンという運命が雁字搦めにする。運命に抗い、向き合いながら、ピーターはMJとの関係を考えていく。

そして、時は流れ『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）で、ピーター・パーカー（ピーター2）とメリー・ジェーン・ワトソンという2人の男女の関係がどうなったのか明らかになる。ピーター2は若いピーター1たちに人生について尋ねられた際に「ちょうどいい距離を見つけた」と返すのだった。

ピーター・パーカーという一般人の人生と、スパイダーマンというスーパーヒーローの人生。そのどちらも諦めずに、それでいてMJを傷つけない方法として彼は“ちょうどいい距離”を見つけたのだ。ここで「結婚した」や「別れた」とは言わないのが興味深い。

2004年の若い頃は無茶なこともした。しかし、それからゆっくりと時間をかけて、2人それぞれの夢を諦めないでいられる関係性を見つけたのだ。トム・ホランド演じる若いスパイダーマンのメンターとなったピーター・パーカー（ピーター2）とその口から語られるMJ。

それらを思って『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』で人生経験を重ねたピーター2の姿を見ると、『スパイダーマン2』の彼は、青春時代の自分を振り返るかのような若者に映る。『スパイダーマン2』のピーターは、自分の人生か、スパイダーマンとしての責任か、そのどちらかを選ばなければならないと思い込んでいた。

しかし長い年月を経たピーター2は、そのどちらも捨てない生き方を見つけていた。若き日の彼には見つけられなかった“ちょうどいい距離”。『スパイダーマン2』は、ヒーローとしての戦いだけではなく、一人の青年が人生のバランスを探し続ける物語だったのである。

映画『スパイダーマン2』（2004）はヒューマントラストシネマ渋谷（東京都渋谷区）にて2026年7月3日（金）より1週間限定上映。上映開始時刻は全日18：10より。

チケット購入

ヒューマントラストシネマ渋谷 劇場公式サイト