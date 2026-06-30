【イレイナ】 2027年9月 発売予定 価格：27,000円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「イレイナ」を2027年9月に発売する。価格は27,000円。

本商品は「魔女の旅々」よりイレイナをイラストレーターあずーる氏によるイラストをもとに1/7スケールフィギュア化したもの。穏やかに微笑む表情や軽やかなポージングが表現され、優美な造形となっている。

衣装はシンプルながらも華やかな印象になるよう仕上げられ、、マントから覗く紫色の裏地も再現されている。

イレイナ

2027年9月 発売予定

価格：27,000円

スケール：1/7

サイズ：全高約250mm

(C) 白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会