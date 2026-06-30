「魔女の旅々」よりイレイナがイラストレーターあずーる氏によるイラストをもとにフィギュア化
【イレイナ】 2027年9月 発売予定 価格：27,000円
2027年9月 発売予定
グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「イレイナ」を2027年9月に発売する。価格は27,000円。
本商品は「魔女の旅々」よりイレイナをイラストレーターあずーる氏によるイラストをもとに1/7スケールフィギュア化したもの。穏やかに微笑む表情や軽やかなポージングが表現され、優美な造形となっている。
衣装はシンプルながらも華やかな印象になるよう仕上げられ、、マントから覗く紫色の裏地も再現されている。
イレイナ
2027年9月 発売予定
価格：27,000円
スケール：1/7
サイズ：全高約250mm
✨ 新商品情報 ✨- グッドスマイルカンパニー【公式】 (@gsc_goodsmile) June 30, 2026
スケール イレイナ
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『魔女の旅々』より、イレイナを
あずーる氏によるイラストをもとに
スケールフィギュア化。
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(C) 白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会