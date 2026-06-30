◆米大リーグ ブルージェイズ２―１メッツ（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・メッツ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打で３試合、１２打席連続安打なしとなった。ブルージェイズは接戦を制して、連敗を「６」で止めた。

３０日に誕生日を迎える岡本にとって２０代最後の打席は、８回無死一、二塁で迎えた第４打席だった。外角低め一杯、微妙なコースへの直球に見逃し三振に倒れた。ＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）チャレンジはせず、悔しそうにベンチに戻ったが、９回に虎の子の１点を守り切ると、ゲレロと”勝利のお約束”である、「お辞儀からのジャンプ」を決めて、勝利のハイタッチに加わった。３打席無安打で、３試合連続無安打に終わったものの、チームの７試合ぶり勝利が何より。現地時間の２０代最後の試合を白星で飾った。

岡本は、今季８５試合中の８３試合に出場。完全休養日はわずか２試合のみ。最後の休養日は５月１７日で、途中交代した６月２日以降は、２４試合連続でフル出場している。メジャー１年目でチーム最多の１９本塁打、５３打点。消耗激しいホットコーナーを守っている。初回に右足に死球が当たったが、「全然大丈夫です」と、頼もしい。

チームは７試合ぶりに勝利し、今季４０勝目。この日は、背中に「ＯＫＡＭＯＴＯ」、背番号「７」が入ったサッカーの日本代表のアウェー用の白いジャージーで球場入りした岡本。ブラジル戦必勝を祈願していたが、「残念でしたね」と球場を後にした。