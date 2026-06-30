宇都宮の田臥勇太が契約継続…45歳レジェンドPGがブレックス在籍19シーズン目へ

6月30日、宇都宮ブレックスは、田臥勇太と2026－27シーズンの選手契約継続が決定したことを発表した。

神奈川県出身で現在45歳の田臥は、173センチ73キロのポイントガード。秋田県の県立能代工業高校（現：県立能代科学技術高校）からブリガムヤング大学ハワイ校へ進み、トヨタ自動車アルバルク、NBAのフェニックス・サンズなどを経て、2008年にリンク栃木ブレックス（現：宇都宮）へ加入した。日本人初のNBAプレーヤーとしても知られるレジェンドは、2026－27シーズンでブレックス在籍19シーズン目を迎える。

2025－26シーズンは、B1リーグ戦8試合に出場し、1試合平均2分22秒のプレータイムで1.1得点を記録。EASLで2試合、天皇杯でも1試合に出場した。

今回の発表に際して、田臥はクラブを通じて次のようにコメントした。

「いつも応援していただきありがとうございます。2026-27シーズンもブレックスでプレーできることを、大変嬉しく感謝の気持ちでいっぱいです。昨シーズンも、バスケットボールを通じて様々な経験ができ、たくさんのことを学ぶことができました。新しいシーズンも、バスケットボールができる喜びや感謝の気持ちを忘れずに、毎日の積み重ねを大切にしながら、情熱を持ってチャレンジし続けたいと思います。BREX NATIONの皆さん、今シーズンも熱い応援をよろしくお願いします！」