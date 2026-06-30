気象庁の天気図によると、日本の南東、太平洋上にある低気圧が6月30日午後9時にはTD＝熱帯低気圧になるとみられます。

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熱帯低気圧は発達すると台風になる可能性がある“台風のたまご”と呼ばれていて、その後の進路や発達の程度に注視が必要となるでしょう。

“台風のたまご”＝熱帯低気圧が発生へ

気象庁の天気図を見ると、6月30日午後9時ごろには“台風のたまご”とも言えるTD（TROPICAL DEPRESSION）＝熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）が日本のはるか南の海上に発生しています。

その後7月1日午後9時の予想では、西に進む見込みだということです。

梅雨前線が影響 鹿児島県で土砂災害の危険度高まる

九州南部にある梅雨前線は、7月1日にかけて九州北部地方までゆっくり北上する見込みで、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県では大気の状態が非常に不安定となるおそれがあるということです。

鹿児島県では、これまでの大雨で土砂災害の危険度が高まっている所があります。気象庁は30日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけているほか、7月1日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要だということです。



このため、鹿児島県では7月1日にかけて、局地的に積乱雲が発達し落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあるということです。

雨の実況

降り始め（28日午前10時）から30日午前10時までの降水量（アメダスによる速報値）

鹿児島県

屋久島町尾之間 ２０２．５ミリ

十島村中之島 ２００．５ミリ

雨の予想

鹿児島県では、30日夕方にかけて非常に激しい雨や激しい雨が断続的に降る見込みだということです。

30日に予想される１時間降水量は多い所で、

鹿児島県（奄美地方を除く） 40ミリ

奄美地方 50ミリ

30日正午から7月1日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、

鹿児島県（奄美地方を除く） 120ミリ

奄美地方 80ミリ

となっています。

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