ホロライブ音楽レーベル「お詫びとご報告」 桃鈴ねねへスケジュール共有「十分に行えていなかった」
「ホロライブプロダクション」が運営する音楽レーベル「hololive RECORDS」は6月30日、公式サイトやXアカウントを通じて、桃鈴ねね1stアルバム『Peachful Story』に関するお知らせを掲載した。
【画像】桃鈴ねね1stアルバム『Peachful Story』に関し「お詫びとご報告」（全文）
Xには「お詫びとご報告」として「この度、桃鈴ねね 1stアルバム『Peachful Story』に封入を予定しておりました特典「桃鈴ねね直筆サイン入りアナザージャケットカード」に関しまして、弊社の制作進行担当から桃鈴ねねへの制作工程のスケジュールや各工程の詳細共有について十分に行えていなかったことが原因で、商品パッケージへの同梱が遅延する見込みであることを確認いたしました」と明らかにし、「製品を心待ちにされていた皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。
その上で「今後の対応につきまして、CD商品本体は予定通りの時期に皆様のお手元に届けるべく、発送を2回に分け、直筆サイン入りアナザージャケットカードは後日別送とさせていただきます」と伝えた。
■変更内容
桃鈴ねね 1st Album『Peachful Story』完全生産限定盤の「CD本体」と「タレント直筆サイン入りアナザージャケットカード」を分けて発送いたします。
■発送内容と時期
ご注文商品は、2回に分けて発送いたします。
1回目（2026年7月上旬より順次発送）：CD本体および同梱物一式
・CD本体
・『Peachful Story』レコーディングブック
・hololive OFFICIAL CARD GAME PRカード hBP04-083「桃鈴ねね」
・『Peachful Story』アクリルスタンド
2回目（2026年10月以降に別送予定）
・桃鈴ねね直筆サイン入りアナザージャケットカード（イラスト：りいちゅ）
具体的な発送時期は、確定次第、ご注文時にご登録いただいたメールアドレス宛に改めてご案内いたします。
【画像】桃鈴ねね1stアルバム『Peachful Story』に関し「お詫びとご報告」（全文）
Xには「お詫びとご報告」として「この度、桃鈴ねね 1stアルバム『Peachful Story』に封入を予定しておりました特典「桃鈴ねね直筆サイン入りアナザージャケットカード」に関しまして、弊社の制作進行担当から桃鈴ねねへの制作工程のスケジュールや各工程の詳細共有について十分に行えていなかったことが原因で、商品パッケージへの同梱が遅延する見込みであることを確認いたしました」と明らかにし、「製品を心待ちにされていた皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。
■変更内容
桃鈴ねね 1st Album『Peachful Story』完全生産限定盤の「CD本体」と「タレント直筆サイン入りアナザージャケットカード」を分けて発送いたします。
■発送内容と時期
ご注文商品は、2回に分けて発送いたします。
1回目（2026年7月上旬より順次発送）：CD本体および同梱物一式
・CD本体
・『Peachful Story』レコーディングブック
・hololive OFFICIAL CARD GAME PRカード hBP04-083「桃鈴ねね」
・『Peachful Story』アクリルスタンド
2回目（2026年10月以降に別送予定）
・桃鈴ねね直筆サイン入りアナザージャケットカード（イラスト：りいちゅ）
具体的な発送時期は、確定次第、ご注文時にご登録いただいたメールアドレス宛に改めてご案内いたします。