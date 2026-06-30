【ヨーグルトと混ぜるだけ】お肉にかけてもサラダにしても旨い！魔法の「きゅうりダレ」

ヨーグルトときゅうりを混ぜるだけで作れる、ギリシャの定番「ザジキ（タジキ）」。お肉にも野菜にも使える万能ソースです。身近な材料でおうちでも本格的な味が楽しめる、おすすめのレシピをご紹介します。

▼ディルで一気に本場の味に！「ディル・きゅうり・ヨーグルトのタジキ」

ヨーグルトのまろやかな酸味にディルの爽やかな香りが加わり、焼いた肉や魚のソースとしても、ピタパンやバゲットへのディップとしても大活躍します。作ってから30分以上置くと味がなじんでさらにおいしくなるそうで、前日に仕込んでおくのもよさそうです。

▼スパイス料理のお供に◎「きゅうりのヨーグルトミントサラダ」

ディルの代わりにミントを使った、涼やかなアレンジザジキ。ミントのスーッとした香りがアクセントになって、カレーや炒め物など味の濃いおかずとの相性が抜群。さっぱりした副菜がほしいときに、ぴったりの1品です。

▼食卓がギリシャ料理屋さんに！「ギリシャのスブラキ＆ザジキ」

ギリシャの串焼き料理「スブラキ」とザジキをワンプレートで楽しめる、見た目も華やかなレシピ。ピタパンにチキンとサラダを挟んでザジキをかければ、本格ピタサンドにも。





使うハーブや合わせる料理によって印象が変わるザジキは、一度作るとリピートしたくなる味。ヨーグルトときゅうりが手元にあれば、今日にでも試してみてくださいね。