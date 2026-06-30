開催：2026.6.30

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 4 - 5 [ツインズ]

MLBの試合が30日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとツインズが対戦した。

アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。

4回表、5番 ロイス・ルイス 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 HOU 0-1 MIN、6番 ビクトル・カラティニ 5球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 HOU 0-2 MIN

5回裏、6番 キャメロン・スミス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-2 MIN

6回表、4番 ジョシュア・ベル 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでツインズ得点 HOU 1-4 MIN

7回表、3番 コディ・クレメンス 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでツインズ得点 HOU 1-5 MIN

9回裏、5番 テーラー・トラメル 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 HOU 3-5 MIN、6番 キャメロン・スミス 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 4-5 MIN

試合は4対5でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのゼビー・マシューズで、ここまで4勝5敗0S。負け投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで6勝5敗0S。ツインズのゴメスにセーブがつき、0勝0敗9Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 12:04:14 更新