2026年6月30日（火） MLB アストロズ vs ツインズ 試合結果
開催：2026.6.30
会場：ダイキン・パーク
結果：[アストロズ] 4 - 5 [ツインズ]
MLBの試合が30日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとツインズが対戦した。
アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。
4回表、5番 ロイス・ルイス 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 HOU 0-1 MIN、6番 ビクトル・カラティニ 5球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 HOU 0-2 MIN
5回裏、6番 キャメロン・スミス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-2 MIN
6回表、4番 ジョシュア・ベル 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでツインズ得点 HOU 1-4 MIN
7回表、3番 コディ・クレメンス 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでツインズ得点 HOU 1-5 MIN
9回裏、5番 テーラー・トラメル 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 HOU 3-5 MIN、6番 キャメロン・スミス 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 4-5 MIN
試合は4対5でツインズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はツインズのゼビー・マシューズで、ここまで4勝5敗0S。負け投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで6勝5敗0S。ツインズのゴメスにセーブがつき、0勝0敗9Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-30 12:04:14 更新