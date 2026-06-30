北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、1-2で敗れた。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われたが、決死のディフェンスでW杯5度の優勝を誇る王国を苦しめた。ゴールライン際の“危機一髪”のプレーが、SNSで「見返すとワケわからん」と話題になっている。

日本が1点リードしていた後半9分。ブラジルに右クロスから展開され、最後はカゼミロに頭で合わせられた。しかし、自陣ゴール前で冨安健洋が顔面ブロック。弾いたボールは鈴木彩艶の頭に当たり、それを伊藤洋輝がクリア。何とか決定機を防いだ。

中継したスポーツチャンネル「DAZN」の公式Xは「ブラジルにビッグチャンス！ここは日本が決死のブロックでゴールを許さず」と記し、このワンシーンを動画で紹介。ファンからは「これ本当によく防いだなぁ」「見返してみるとこれほんとワケわからんな」「これビビったな」「顔面ブロック」「もうわけわからんけどよく守ったよ！」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）