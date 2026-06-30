福島のソウルドリンクがホログラムで輝く一枚！ アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」

記事ポイント 酪王カフェオレ発売50周年記念の立体クリスタルシールホログラム枠付き立体クリスタル素材・光でキラキラ輝く仕様2026年6月22日予約開始・7月中旬より順次発送 酪王カフェオレ発売50周年記念の立体クリスタルシールホログラム枠付き立体クリスタル素材・光でキラキラ輝く仕様2026年6月22日予約開始・7月中旬より順次発送

アカベコランドは、酪王協同乳業とコラボレーションした「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」の予約受付を、2026年6月22日(月)より自社オンラインストアで開始しました。

第2弾の主役は1976年の発売以来50年にわたり福島県民に愛され続けた「酪王カフェオレ」で、懐かしいパッケージを立体クリスタル素材とホログラムで仕上げたシートです。

発送は2026年7月中旬より、予約分から順次行われます。

アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」

商品名：酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2価格：1枚 660円(税込)素材・仕様：ぷっくり立体クリスタル素材／ホログラム枠／台紙付き・個包装予約受付開始：2026年6月22日(月)〜発送時期：2026年7月中旬〜(予約分より順次発送)販売チャネル：アカベコランド公式オンラインストア(akabekoland.buyshop.jp)

「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」は、アカベコランドと酪王協同乳業のコラボレーションによるクリスタルシールシリーズの第2弾です。

酪王協同乳業は、福島県内で長年にわたり親しまれてきた乳業メーカーで、2021年に発足した歴史を持ちます。

「酪王カフェオレ」は1976年の発売当初から生乳を50%以上使用したカフェオレとして福島県民に定着し、「福島県民のソウルドリンク」と称されるほど地元に根付いたロングセラー商品です。

今回のシールは、その「酪王カフェオレ」と「ハイ・カフェオレ」のパッケージを、大小さまざまなサイズでぎっしり詰め込んだ”カフェオレ尽くし”のシートに仕上がっています。

「酪王カフェオレ」発売50周年の軌跡

「酪王カフェオレ」は1976年の発売から2026年で50周年を迎えます。

福島県内で半世紀にわたり飲み続けられてきたそのパッケージは、多くの人にとって幼いころから身近な存在です。

シートにはその「酪王カフェオレ」のロゴや紙パック型のデザインが大小さまざまなサイズで収録され、懐かしさをそのまま手のひらに収めた一枚になっています。

「カフェオレといえば酪王」という福島の食文化を象徴するこのシールは、地元を離れた人への贈り物としても喜ばれる一枚です。

喫茶気分を高めるモチーフたち

シートには「酪王カフェオレ」「ハイ・カフェオレ」のパッケージ以外にも、喫茶気分が高まるモチーフが揃っています。

おなじみの紙パック型や「酪王カフェオレ」「ハイ・カフェオレ」のロゴプレートに加え、ぽってり可愛いコーヒーカップとサイフォン、コーヒー豆をモチーフにしたデザインも収録されています。

コーヒー豆からサイフォンで丁寧に抽出するような、ゆったりとした喫茶の時間を連想させるラインナップです。

「50thアニバーサリーロゴ」と「らっくー」限定カット

シートの主役は、発売50周年を記念した「50thアニバーサリーロゴ」シールです。

1976→2026の歩みを刻んだスペシャルデザインで、半世紀の節目をシールという形で手元に残せます。

さらに、酪王協同乳業オリジナルキャラクター「らっくー」がひょっこりと顔を出した限定カットも収録されています。

「らっくー」が登場するこの限定カットは「Volume.2」ならではのデザインです。

クリスタル素材とホログラムの輝き

素材には透明感のあるぷっくり立体クリスタル素材を採用しています。

シール表面は光に当たるとキラキラと輝くホログラム枠が重ねられており、眺めるだけで気分が上がる仕上がりです。

パッケージ自体のカラーリングとホログラムの輝きが重なることで、見る角度によって印象が変わります。

台紙付き・個包装の仕様で、プレゼントとしてそのまま手渡せる状態で届きます。

手帳・スマホ・お手紙のデコレーションに

クリスタルシールは手帳やスマホ、お手紙のデコレーションにぴったりのサイズ感です。

大小さまざまなサイズのデザインが1シートに詰まっているため、貼る場所やシーンに合わせて使い分けられます。

手帳の表紙や日記の余白にコーヒーカップやコーヒー豆のシールを添えると、喫茶好きにはたまらないページに仕上がります。

なお、予約商品と通常販売商品は発送時期が異なるため、同梱発送は承れません。

「酪王カフェオレ」の50周年を手のひらサイズで持ち歩けるクリスタルシールは、福島を愛する人や酪王ファンへの贈り物としても選べる一枚です。

コーヒーカップやサイフォン、コーヒー豆まで喫茶気分をくすぐるモチーフが揃い、手帳やスマホをじっくり自分好みに仕上げる楽しさを味わえます。

「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」の価格はいくらですか？

A. 1枚660円(税込)です。

アカベコランド公式オンラインストア(akabekoland.buyshop.jp)にて予約受付中で、発送は2026年7月中旬より予約分から順次行われます。

Q. シートにはどんなデザインが収録されていますか？

A. 「酪王カフェオレ」「ハイ・カフェオレ」のパッケージ、紙パック、ロゴプレート、コーヒーカップとサイフォン、コーヒー豆、50thアニバーサリーロゴ、酪王協同乳業オリジナルキャラクターの「らっくー」限定カットなどが収録されています。

Q. 素材や仕様はどうなっていますか？

A. ぷっくり立体クリスタル素材にホログラム枠を重ねた仕様で、光が当たるとキラキラと輝きます。

台紙付き・個包装のため、そのままプレゼントとして渡すこともできます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 福島のソウルドリンクがホログラムで輝く一枚！ アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」 appeared first on Dtimes.