ジンギスカンとスパイスカレーが絡む夏限定の一皿！ カレーshop ジャングルワン「ジャングルラムカレー」

記事ポイント 北海道名物ジンギスカンと自家製カレールーを融合させた「ジャングルラムカレー」が登場税込780円・2026年8月31日まで帯広のジャングルワンで販売中コク深いタレと5段階の辛さ選択で自分好みの一皿を楽しめる 北海道名物ジンギスカンと自家製カレールーを融合させた「ジャングルラムカレー」が登場税込780円・2026年8月31日まで帯広のジャングルワンで販売中コク深いタレと5段階の辛さ選択で自分好みの一皿を楽しめる

ルーキーファームは、カレーshop ジャングルワンにて、北海道名物ジンギスカンとスパイスカレーを融合させた「ジャングルラムカレー」を2026年6月6日から販売しています。

柔らかな羊肉の旨味と自家製カレールーが絡み合う新感覚のご当地グルメで、2026年8月31日まで楽しめます。

カレーshop ジャングルワン「ジャングルラムカレー」

商品名：ジャングルラムカレー価格：709円（税込780円）販売期間：2026年6月6日（土）〜2026年8月31日（月）販売店舗：カレーshop ジャングルワン（帯広市西4条南29丁目1-8）営業時間：11:00〜21:00（LO. 20:30）／平日15:00〜17:00はクローズ

カレーshop ジャングルワンは、北海道十勝・帯広を拠点とするカレー専門店です。

北海道産牛肉と音更産玉ねぎ「ゆめせんか」を使った自家製カレールー「ジャングルルー」をベースに、多彩なトッピングと5段階の辛さ選択をコンセプトに展開しています。

ジンギスカン×自家製カレールーが生む新感覚の一皿

「ジャングルラムカレー」は、柔らかな羊肉の旨味が溢れる北海道名物ジンギスカンと、ジャングル特製カレーを組み合わせたメニューです。

コク深いタレと自家製カレールーが絡み合い、一度食べたら病みつきになる新感覚のご当地グルメに仕上がっています。

グループ内で高品質な肉を扱う店舗があるからこそ、税込780円というお値打ちな価格で提供できています。

ジャングルワンのこだわり：独自配合のスパイスと多彩なトッピング

「ジャングルルー」は、北海道産牛肉と音更産玉ねぎ「ゆめせんか」をベースに、数種類のスパイスを独自の配合で研究して作られています。

多彩なトッピングでジャングルの彩りを表現し、辛さは5段階から選べるため、訪れるたびに自分だけの組み合わせを見つけられます。

ジンギスカン由来のコク深いタレと独自配合のスパイスカレーが一皿で味わえる「ジャングルラムカレー」は、北海道・帯広ならではのご当地グルメです。

5段階の辛さとトッピングの組み合わせを自由に選びながら、何度でも新しい食体験を楽しめます。

カレーshop ジャングルワン「ジャングルラムカレー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ジャングルラムカレー」の価格と販売期間は？

A. 税込780円（本体価格709円）で、2026年6月6日（土）から2026年8月31日（月）まで販売しています。

Q. カレーshop ジャングルワンの所在地と営業時間は？

A. 帯広市西4条南29丁目1-8にあります。営業時間は11:00〜21:00（ラストオーダー20:30）で、平日は15:00〜17:00がクローズです。

Q. カレーの辛さは選べますか？

A. カレーshop ジャングルワンでは辛さを5段階から選べます。トッピングとの組み合わせで、自分好みの一皿にカスタマイズできます。

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