　30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　146667　　　 3.5　　　 79390
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19695　　 -51.5　　　　2556
３. <1321> 野村日経平均　　 18524　　　26.2　　　 73390
４. <200A> 野村日半導　　　 14178　　 -32.5　　　　5920
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11752　　　88.5　　　 94740
６. <1579> 日経ブル２　　　 11390　　　66.4　　　 857.7
７. <1360> 日経ベア２　　　　9737　　 -54.4　　　　62.6
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　5354　　 -10.0　　　　4928
９. <1540> 純金信託　　　　　5041　　　64.1　　　 19305
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　3016　　 -33.0　　　　7301
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2454　　　93.7　　　 963.6
12. <1306> 野村東証指数　　　2239　　 -68.6　　　 424.4
13. <2248> ｉＦＳＰ有　　　　1977　197600.0　　　　2684
14. <1615> 野村東証銀行　　　1931　　　-7.1　　　 702.2
15. <1356> ＴＰＸベア２　　　1881　　 -36.8　　　 112.4
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1866　　　 6.6　　　 414.6
17. <1358> 上場日経２倍　　　1836　　 -29.8　　　151950
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　1806　　 -21.1　　　 73090
19. <1655> ｉＳ米国株　　　　1193　　 210.7　　　 870.8
20. <1542> 純銀信託　　　　　1124　　　-8.8　　　 26985
21. <1330> 上場日経平均　　　1120　　 -64.5　　　 73480
22. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1108　　 435.3　　　　　65
23. <1489> 日経高配５０　　　1002　　　10.6　　　　3183
24. <2564> ＧＸ高配日株　　　 988　　 798.2　　　　3329
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 936　　　19.5　　　　4889
26. <2243> ＧＸ半導体　　　　 924　　 -54.0　　　　5267
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 913　　　56.9　　　1970.5
28. <1308> 上場東証指数　　　 852　　 -42.8　　　　4194
29. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 788　　 -36.6　　　　 103
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 727　　　42.5　　　 76550
31. <213A> 上場半導体株　　　 705　　 -30.2　　　 547.0
32. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 680　　 -18.7　　　　1116
33. <1580> 日経ベア　　　　　 667　　　28.5　　　 750.6
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 639　　　30.4　　　 72980
35. <314A> ｉＳゴールド　　　 611　　　 0.0　　　 304.5
36. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 606　　 -46.1　　　　4290
37. <282A> ＧＸ半導１０　　　 606　　 -54.0　　　　3126
38. <1571> 日経インバ　　　　 581　　　 9.6　　　　 283
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 577　　 -29.5　　　　2974
40. <163A> 半導体日本株　　　 566　　　15.7　　　 23355
41. <1368> ｉＦＴＰＷベ　　　 524　　 139.3　　　　 164
42. <2036> 金先物Ｗブル　　　 519　　　33.4　　　139200
43. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 443　　　 1.6　　　 70910
44. <2631> ＭＸナスダク　　　 441　　 128.5　　　 34500
45. <1545> 野村ナスＨ無　　　 418　　 -42.2　　　 243.8
46. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 414　　　24.7　　　 58890
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 393　　　13.6　　　 71630
48. <1348> ＭＸトピクス　　　 391　　　 0.5　　　　4192
49. <2525> 農中日経平均　　　 371　　 -75.6　　　 71040
50. <1629> 野村商社卸売　　　 354　　 114.5　　　 245.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース