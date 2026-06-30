◆米大リーグ カブス―パドレス（２９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が２９日（日本時間３０日）、本拠のパドレス戦に先発。鈴木誠也外野手は「４番・ＤＨ」でスタメン出場した。

今永は２回先頭のアンドゥハーに左前ポテンヒットを打たれたが、５番フランス打席で一塁へけん制。判定はセーフだったが、チャレンジした結果、長い検証の結果アウトに覆った。１死無走者とするとフランスを三振、メリルを一ゴロに打ち取り、打者６人で２回までを終えた。カブスのけん制刺はこれが１５個目、今永個人も４つ目でともにメジャー最多となった。

３回はボガーツとフェルミンに連打を許し、クロネンワースの犠打で１死二、三塁。タティスの遊ゴロの間に生還を許し、１点を先取された。また４回も先頭のアンドゥハーに左翼フェンスの蔦に絡まる二塁打。フランスに安打され、１死後にボガーツに適時二塁打を打たれた。なお１死二、三塁とピンチが続いたが、後続を断った。鈴木の二塁打などで１点を返してもらった後の５回は１番タティスからの上位を３者凡退。鈴木の犠飛で同点の追いついてもらった直後の６回も連打で無死一、二塁とされながら後続を打ち取って無失点で切り抜けた。

７回も続投し、左打ちの先頭打者クロネンワースを二ゴロに打ち取ったところでお役御免。地元ファンの拍手に包まれてベンチに下がった。６回１／３で９７球（ストライク６７球）を投げ、９安打２失点４奪三振。防御率は４・３０。クオリティースタート（６回自責３以下）は５月１３日のブレーブス戦で７回２失点に抑えて以来、約１か月半ぶりだったが、２戦連続勝利となる６勝目はならなかった。

今永は２４日、メッツとのダブルヘッダー第２試合に先発。５回１／３を投げ３本塁打含む４安打４失点だったが、打線の援護もあり、５月７日レッズ以来の５勝目（６敗）を挙げていた。