臨地実習600時間超！かなざわ食マネジメント専門職大学 渡辺大河教授の食×AI実践授業

記事ポイント 渡辺大河が2026年4月1日付でかなざわ食マネジメント専門職大学教授に就任全授業の1/3以上が実習形式で臨地実務実習は600時間超を設定食×AIを組み合わせたメニュー開発・SNS集客・顧客分析の実践授業 渡辺大河が2026年4月1日付でかなざわ食マネジメント専門職大学教授に就任全授業の1/3以上が実習形式で臨地実務実習は600時間超を設定食×AIを組み合わせたメニュー開発・SNS集客・顧客分析の実践授業

ストラクは、同社代表取締役・渡辺大河氏が2026年4月1日付でかなざわ食マネジメント専門職大学（石川県白山市）の教授に就任したことを発表しました。

食ビジネスの現場で20年超の実績を持つ渡辺大河教授が、最新AI活用と掛け合わせた実践授業を展開し、食産業の即戦力人財育成に新たなモデルを示しています。

かなざわ食マネジメント専門職大学「渡辺大河教授の食×AI実践授業」

就任日：2026年4月1日所在地：石川県白山市大学種別：4年制専門職大学特色：全科目1/3以上が実習形式 / 臨地実務実習600時間超

かなざわ食マネジメント専門職大学は、食品メーカー・外食産業・起業の3軸で活躍できる即戦力人財の育成を目的とした専門職大学です。

「専門産業の発展に貢献できる職業人の育成」を理念に掲げ、実務家教員比率・実習時間ともに国内トップクラスの教育環境を提供しています。

背景：食産業で「現場で使える人財」が急務に

農林水産省の調査によると、食品製造業・飲食業における新卒採用後3年以内の離職率は約40％に達しており、現場で使える人財の育成が急務となっています。

製造・販売・マーケティングの現場でAIが急速に普及しているにもかかわらず、大学教育での実装は遅れているのが現状です。

渡辺大河教授はFC本部の設立・売却・和菓子事業の全国展開などを通じて食産業の最前線を歩んできた実務家であり、「食の現場を知り、かつAIを使いこなせる人財」の不足を肌で感じ続けてきた経験が今回の就任につながっています。

特長1：食×AIを掛け合わせた超実践授業

メニュー開発・SNS集客・顧客分析など食ビジネスの各シーンにAIを実装する方法を、渡辺教授が実際に使っているツールを用いて授業で実演しています。

「AIとは何か」を学ぶのではなく「AIで何ができるか」を体感させる授業設計で、学生から高い評価を受けています。

特長2：臨地実務実習600時間超の実践カリキュラム

全授業の1/3以上が実習形式で、臨地実務実習は600時間超を設定しています。

在学中から「企画→試作→販売→改善→発信」の一連を経験し、「初任給30万円でも安い」と言われる即戦力人財の輩出を目指す水準に設定されています。

特長3：FC設立・M&A・海外展開まで経験した実務家教員

渡辺大河教授は、国内117店舗のFC本部を設立・M&Aで売却し、和菓子のFC加盟契約数250超を実現した実績があります。

マレーシアMSU（Management and Science University）での特別講師登壇など、経営・文化・海外の視点を持つ教員は食専門大学では希少な存在です。

渡辺大河教授からのメッセージ

「食産業で活躍する人財に足りないのは、知識ではなく経験と判断力です。授業では私が現場で積み重ねてきた失敗と成功の両方を、そのまま教材にしています。AIは道具に過ぎない。使いこなすには人を深く理解する力が必要で、それは食の現場でしか鍛えられない。この大学から、食とテクノロジーで日本を動かす人財を世に送り出したいと思っています。」

今後の展開：食×AI×プロファイリングの三位一体

渡辺大河教授は今後も現役経営者・プロファイリング技術開発者としての実務を継続しながら教壇に立ち続けます。

2026年8月には、人の思考傾向・行動傾向を可視化するシステム「Kizashi（キザシ）シリーズ」の一般販売が予定されており、食×AI×プロファイリングの三位一体で食産業の人財育成と経営改革を進める構想です。

食ビジネス20年超の実務経験とAI活用を組み合わせた渡辺大河教授の授業は、在学中から「企画→試作→販売→改善→発信」の一連を体験できる実践の場を提供しています。

臨地実務実習600時間超のカリキュラムで食とAIを同時に習得し、卒業後すぐに食産業の現場で「動かせる人財・形にできる人財」として活躍できます。

かなざわ食マネジメント専門職大学 渡辺大河教授の食×AI実践授業の紹介でした。

よくある質問

Q. 渡辺大河教授はいつかなざわ食マネジメント専門職大学の教授に就任しましたか？

A. 2026年4月1日付で就任しました。食ビジネス現場での20年超の実績と最新AI活用を掛け合わせた授業を展開しています。

Q. かなざわ食マネジメント専門職大学の臨地実務実習は何時間ですか？

A. 600時間超を設定しています。在学中から企画・試作・販売・改善・発信の一連を経験できるカリキュラムです。

Q. 渡辺大河教授の授業ではどのようなAI活用を学べますか？

A. メニュー開発・SNS集客・顧客分析など食ビジネスの各シーンにAIを実装する方法を、渡辺教授が実際に使っているツールを用いて学べます。

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