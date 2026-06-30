ダイソーのコレで楽できる〜！「ずっと大変だと思ってた…」見栄えも抜群なプラモみたいなグッズ

推しの誕生日にケーキを作って写真を撮ったり、お祝いをしたりという投稿をよくSNSで見かけます。でも、やはり用意するのが大変ですよね…。もっと手軽にお祝いできるアイテムをダイソーで発見！プラモのように組み立てていくと、小さな2段ケーキが完成♡組み立ては簡単で、手軽に可愛い装飾・撮影ができちゃいます！

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商品情報

商品名：ぬい用 いちごケーキ ホワイト

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W65×D65×H92mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582570221406

記念日を手軽にお祝い！ダイソーで見つけた推し活グッズ

今回は、ダイソーの手芸グッズ売り場で見つけた『ぬい用 いちごケーキ ホワイト』をご紹介します。プラスチック製の推し活用ケーキです。

推しの誕生日にケーキを作って写真を撮ったり、お祝いをしたりという投稿をよくSNSで見かけますが、やはり用意するのが大変…。この商品は手軽に可愛く、見栄えのいいケーキのディスプレイが簡単に作れます！

プラモデルのように組み立てて作るタイプの商品です。ランナーから外す際に少し手間ではありますが、ニッパーなどを利用して外すのがおすすめです。

特にホイップやイチゴは無理やり外すとパキッと折れやすいです。筆者も実際に折ってしまいました…！

全部で10個のパーツに分かれています。パーツ数が少なく、難易度が高くないのがありがたいです。

パッケージ裏の説明通りにパーツを順番に乗せていくだけで、簡単に組み立てることができます。

不器用な筆者でも、苦労することなく楽に組み立てられました。

プレートにつける3種類のメッセージが付いているのもGOOD。台紙から切り離してプレートに貼り付けます。

プレートはシールタイプではないので、両面テープでつけました。このほうが記念日に合わせて付け替えやすくていいなと思いました。

『ぬい用 いちごケーキ ホワイト』の完成形のクオリティは？

ケーキスタンド、ケーキ下段、ケーキ上段の順に乗せれば完成。写真映えも抜群な、可愛らしい2段ケーキがあっという間に作れました！

いちごのつぶつぶも細かく表現されていて、100円ながらになかなか凝っていてクオリティが高いです。

サイズ感的には、ミニフィギュアの横に飾ってちょうどいい大きさです。

推しの記念日を可愛くお祝い、撮影できる可愛いアイテム♡ダイソーで『ぬい用 いちごケーキ ホワイト』を見つけたら、ぜひゲットしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。