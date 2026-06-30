ＭＩＸＩが３日続伸、米ランウェイＡＩ社と戦略的パートナーシップ締結 ＭＩＸＩが３日続伸、米ランウェイＡＩ社と戦略的パートナーシップ締結

ＭＩＸＩ<2121.T>が３日続伸している。この日、動画生成ＡＩプラットフォーム「Ｒｕｎｗａｙ」を展開する米ランウェイＡＩ社（ニューヨーク州）とエンタープライズパートナーシップを締結したと発表しており、好材料視されている。



ＭＩＸＩはこれまでも「Ｒｕｎｗａｙ」を映像制作、アニメーション、エフェクト表現、ビジュアル提案などの制作ワークフローで活用してきたが、今回のパートナーシップを通じて活用を更に発展させ、クリエイティブ制作体制を強化する。また、今後両社はゲーム、アニメーション、インタラクティブ体験などの領域で生成ＡＩを活用した新たなクリエイティブユースケースの創出に向けて連携していく方針だ。



出所：MINKABU PRESS