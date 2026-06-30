日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦ブラジル戦（２９日＝日本時間３０日、米国・ヒューストン）後に取材に応じた。

ブラジル戦の出番はなかったが、スウェーデンとの１次リーグ最終戦でピッチに立ち、日本勢最多のＷ杯５大会連続出場を果たした。ピッチ外では精神的支柱として、これまでの経験をチームに還元してきた。大きな役割を果たしてきたが、目標に届かない結果に終わり「こんなにいいチームをベスト３２で終わらせてしまったのは、最年長として大きな責任を感じている」と自らを責めた。

賛否あった自身のメンバー入りを巡っては「オセロをやっている感覚。大会が終わったとき、真っ白にできる自信と確信がある」などと語っていたが、このタイミングでの終戦に「ベスト３２で終わらせているので（自身は）称賛に値しない。批判されるべき。それを僕は受け止めていきたい。後輩たちはめちゃくちゃ頑張ってくれた。後輩たちには称賛しかない」と批判の矢面に立つ覚悟を示した。

６大会連続Ｗ杯メンバー入りを目指すかなど今後については「ビジョンは白紙というか、全くない」と強調した。一方で「日本サッカーに何らかの形で貢献できるのであれば、全力でやっていきたい」。それは現役選手としてなのか、指導者なのか、それ以外なのか、注目される。