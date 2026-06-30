全国120か所以上で活用！ 手話エンターテイメント発信団oioi「難聴者の困りごとなんなん？」

記事ポイント 文部科学大臣賞を受賞した聴覚障害理解アニメ教材全国120か所以上の教育機関・団体で授業や研修に活用千葉・奈良・大阪で2026年に授業体験会と事例共有会を開催 文部科学大臣賞を受賞した聴覚障害理解アニメ教材全国120か所以上の教育機関・団体で授業や研修に活用千葉・奈良・大阪で2026年に授業体験会と事例共有会を開催

手話エンターテイメント発信団oioiが、聴覚障害理解を目的としたアニメ教材「難聴者の困りごとなんなん？」を2025年9月23日に無償公開しました。

この教材が、学習情報研究センター主催・令和8年度学習デジタル教材コンクールにおいて最高賞である文部科学大臣賞を受賞しました。

手話エンターテイメント発信団oioi「難聴者の困りごとなんなん？」

受賞：令和8年度学習デジタル教材コンクール 文部科学大臣賞（最高賞）主催：学習情報研究センター公開日：2025年9月23日（手話言語の国際デー）公開形態：無償制作支援：クラウドファンディングにて539人から3,799,000円活用実績：全国120か所以上の教育機関・団体（2025年9月公開以来）

手話エンターテイメント発信団oioiは、聴者と聴覚障害者の間にある心のバリアをエンターテイメントの力で壊すことをミッションに活動する大阪の団体です。

2024年に実施したクラウドファンディングで539人から3,799,000円の支援を集めて制作したアニメ教材が、全国規模のコンクールで最高賞を受賞しました。

「知る」ではなく「考える」教材設計

「難聴者の困りごとなんなん？」は、学校生活や日常生活の場面を映像化し、「難聴者はどんなことに困っているのだろう？」を参加者自身が考える構成になっています。

単なる知識の習得ではなく、「困りごとに気づく・相手の立場を想像する・自分にできる配慮を考える」ことを目的として制作されました。

学校での授業をはじめ、教職員研修や企業研修など幅広い場面で活用されており、「マニュアルがあるので聴覚障害に詳しくなくても安心して授業ができる」「難聴児のいるクラスで使用したところ、本人含め児童の食いつきが良かった」「大人向けの研修でも理解が深まり、難聴者について初めて知ったという声が多かった」といった声が寄せられています。

制作体制

制作にあたっては、言葉のかけはし・難聴の子を持つ家族会そらいろが協力し、同団体の企画作品「なんちょうなんなん」のイラストを引き継いで制作されました。

映像制作はKOO-KI（KOO-KI）が担当しました。

KOO-KIはアニメやCMで国内外から高く評価され、社会的テーマを伝える映像制作にも定評があるクリエイティブスタジオです。

今後の展開

今後は全国の学校への導入を推進し、子どもたちが聴覚障害について学ぶ機会を広げます。

2026年6月27日（土）：千葉県淑徳大学にて授業体験会2026年7月18日（土）：奈良教育大学にて授業体験会2026年8月20日（木）：大阪教育大学＋オンラインにて事例共有会（実際に授業で活用した先生方が登壇）

体験会では実際の授業スタイルで教材を使い、参加者自身が難聴者の視点を考える場を体験できます。

聴覚障害への理解を「考える」体験として広げるこの教材は、専門知識がなくても授業や研修で使えるマニュアル付きで、子どもから大人まで幅広い場面での活用が広がっています。

全国120か所以上での導入実績が示すように、「難聴者の困りごとなんなん？」は学校・職場のどちらでも、聴覚障害について初めて学ぶ人が自分の配慮を考えるきっかけになれる教材です。

「難聴者の困りごとなんなん？」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「難聴者の困りごとなんなん？」はどこで使えますか？

A. 学校での授業をはじめ、教職員研修や企業研修など幅広い場面で活用されています。

2025年9月の公開以来、全国120か所以上の教育機関・団体等で使われています。

Q. 教材はどのように制作されましたか？

A. 2024年に実施したクラウドファンディングで539人から3,799,000円の支援を受けて制作されました。

映像はKOO-KI（KOO-KI）が担当し、言葉のかけはし・難聴の子を持つ家族会そらいろのイラストを引き継いで制作されました。

Q. 授業体験会の予定はありますか？

A. 2026年6月27日に千葉県淑徳大学、7月18日に奈良教育大学、8月20日に大阪教育大学＋オンラインで事例共有会が予定されています。

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