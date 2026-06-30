東京駅グランスタ東京に7月2日オープン！ 日本橋錦豊琳「日本橋錦豊琳PLUS」

記事ポイント 東京駅グランスタ東京に7月2日、「日本橋錦豊琳PLUS」がオープン7月限定のわらび餅2種は梅酒・あんこ仕立て、各594円税込2,500円以上の購入でオリジナルコンパクトミラーをプレゼント 東京駅グランスタ東京に7月2日、「日本橋錦豊琳PLUS」がオープン7月限定のわらび餅2種は梅酒・あんこ仕立て、各594円税込2,500円以上の購入でオリジナルコンパクトミラーをプレゼント

日本橋錦豊琳は、2026年7月2日、東京駅グランスタ東京店をリニューアルし、東京駅限定店舗「日本橋錦豊琳PLUS」としてオープンします。昔ながらのお菓子を現代の感性で生まれ変わらせる月替わり商品を、かりんとうとともに展開する新しい売場です。

日本橋錦豊琳「日本橋錦豊琳PLUS」

店舗名：東京駅グランスタ東京店（日本橋錦豊琳PLUS）オープン日：2026年7月2日（木）所在地：千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内B1「グランスタ東京」（改札内）営業時間：8:00〜22:00（日曜・祝日 8:00〜21:00）定休日：なし（館の休業日に準ずる）

日本橋錦豊琳は、明治28年創業の老舗菓子専門商社・丸井スズキがプロデュースする菓子ブランドで、東京・日本橋小伝馬町にルーツを持ちます。

「懐かしいを、新しいへ。月替わりの昔菓子」をコンセプトに、昔ながらの菓子を現代の感性でアレンジした月替わり商品をかりんとうとともに展開し、毎月新しいお菓子との出会いを楽しめる売場を目指しています。

7月限定「わらび餅2種」

7月の月替わり商品は「もちっと濃密新食感」をテーマにした和スイーツ2種で、梅酒仕立てとあんこ仕立てをラインナップします。

いずれも東京駅グランスタ東京店（日本橋錦豊琳PLUS）限定で、2026年7月2日（木）から7月31日（金）まで各594円（税込）で販売します。

warabi-mochi＋ 梅酒（はちみつソース付）

価格：594円（税込）内容量：1枚販売期間：2026年7月2日（木）〜7月31日（金）販売店舗：東京駅グランスタ東京店（日本橋錦豊琳PLUS）特定原材料等29品目：なしアルコール使用

昔ながらのわらび餅らしいコシのある食感に、梅酒の甘酸っぱい風味を加えた7月限定の和スイーツです。

そのまま食べると梅酒ならではのすっきりとした甘酸っぱさが広がり、付属のはちみつソースをかけるとまろやかな甘みが加わって、ひとつの商品で2通りのおいしさを楽しめます。

warabi-mochi＋ あんこ（宇治抹茶きなこ付）

価格：594円（税込）内容量：1枚販売期間：2026年7月2日（木）〜7月31日（金）販売店舗：東京駅グランスタ東京店（日本橋錦豊琳PLUS）特定原材料等29品目：小麦・大豆

もちっとした食感とあずきの豊かな風味を楽しめる7月限定の和スイーツで、冷やして食べるともちもちとした食感がより引き立ちます。

噛むごとに広がるあんこのやさしい甘みに、付属の宇治抹茶きなこをかけると抹茶のほろ苦さと香ばしさが加わり、甘みとほろ苦さのバランスが心地よい奥行きのある味わいになります。

リニューアルオープン記念 ノベルティプレゼント

実施期間：2026年7月2日（木）〜7月31日（金）（数量限定）対象：7月限定商品「わらび餅」を含む税込2,500円以上の購入プレゼント品：日本橋錦豊琳PLUSオリジナルコンパクトミラー（カードタイプ）

カードタイプのコンパクトミラーで、持ち運びに便利なサイズです。

数量限定のため、なくなり次第終了します。

梅酒の爽やかな甘酸っぱさとはちみつのまろやかさ、あんこと宇治抹茶きなこの重なりが生み出す奥行きのある甘みで、夏のおやつに新しい和スイーツの楽しさを東京駅で味わえます。

定番のかりんとうと月替わりの限定商品が並ぶ売場で、毎月通うたびに違うお菓子を選ぶ楽しさがあります。

日本橋錦豊琳「日本橋錦豊琳PLUS」の紹介でした。

よくある質問

Q. わらび餅2種のアレルギー情報は？

A. 「warabi-mochi＋ 梅酒（はちみつソース付）」は特定原材料等29品目の使用がありません。「warabi-mochi＋ あんこ（宇治抹茶きなこ付）」は小麦・大豆を使用しています。

Q. ノベルティのコンパクトミラーはいつまでもらえますか？

A. 2026年7月2日（木）から7月31日（金）の期間中、7月限定商品「わらび餅」を含む税込2,500円以上の購入でプレゼントされます。数量限定のため、なくなり次第終了します。

Q. 東京駅グランスタ東京店の営業時間を教えてください？

A. 営業時間は8:00〜22:00です。日曜・祝日は8:00〜21:00となります。定休日はなく、館の休業日に準じます。

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