2波長で手元の硬化作業を支える！グローバルスズキ「Insta Cure Dual」

記事ポイント グローバルスズキのUV硬化ライト「Insta Cure Dual」395nm/365nm同時照射と4core LED対応鈑金塗装や木工、プラモデル微修正に使用 グローバルスズキのUV硬化ライト「Insta Cure Dual」395nm/365nm同時照射と4core LED対応鈑金塗装や木工、プラモデル微修正に使用

グローバルスズキが、プロフェッショナル仕様の最新UV硬化ライト「Insta Cure Dual」を2026年6月1日より販売開始しました。

独自開発の「4core LED」により、395nmと365nmの2つの紫外線波長を同時に照射します。

スピード硬化と照度安定性を両立し、UV硬化型塗料や接着剤を使う現場の硬化作業を支える次世代モデルです。

グローバルスズキ「Insta Cure Dual」

発売日：2026年6月1日製品名：SPECTRATEK InstaCure UVLED読み：スペクトラテック インスタキュア UVLED価格：オープン価格サイズ：長さ280mm×幅105mm×高さ200mm重量：1.85kg

「Insta Cure Dual」は、UV硬化技術を使うプロの作業現場に向けたUV硬化ライトです。

従来の硬化ライトでは、材料によって硬化にムラが出ることや、バッテリーが減ると照度が落ちて硬化不全を起こすことが課題とされていました。

こうした現場の声を反映し、どのような環境やタイミングでも常に一瞬で、確実に硬化させることを目指して開発されています。

独自開発の「4core LED」は、UVの395nmと365nmという2つの異なる紫外線波長を同時に照射します。

異なる硬化波長を持つ幅広い材料・樹脂に対して、1台で柔軟に対応できる構造です。

UV硬化型塗料や接着剤を扱う現場で、材料に合わせた硬化作業を進められます。

2つの紫外線波長を同時に照射する「4core LED」

対応波長：UV-A波長 365nm/395nmLED消費電力：55Wバッテリー：リチウムイオン電池 18.5V/3,000mAh充電可能回数：約1,000回バッテリー持続時間：約2時間

「Insta Cure Dual」は、内部構造とLEDの出力を最適化したパワーアップモデルです。

従来品と比較して硬化時間を大幅に短縮し、作業効率を向上させます。

395nmと365nmのデュアル照射により、硬化波長が異なる材料・樹脂へ対応しやすい仕様になっています。

バッテリーの充電状態に関わらず、常に一定の照度をキープする出力も備えています。

照度が落ちることで起こる硬化不全に向けて、最後まで安定した硬化作業を支える設計です。

スピード硬化と照度の安定性を同時に求める現場で、作業の進行を支えます。

ハードな現場を支える堅牢性と取り回し

「Insta Cure Dual」は、ハードな使用環境にも耐えるタフな設計です。

故障の少なさを含む堅牢性と、安定した照度を保つ出力により、プロの現場での連続した作業を支えます。

限られたワークスペースを圧迫しない、コンパクトでスマートなデザインも特徴です。

高いパフォーマンスを備えながら、持ち運びや取り回しにも優れています。

手元の作業環境や出張先でも使えるポータブルなLED設計です。

従来の密閉型設備を必要とせず、安全性に配慮しながらUV硬化型塗料や接着剤の硬化作業に使えます。

自動車鈑金塗装からホビー用途まで広がる活用場面

自動車鈑金塗装工場での部分補修家具・木工製品の製造・検品時の補修住宅・商業施設の床の現場補修プラモデル、フィギュア、産業用造形物の微修正・ホビー用途

「Insta Cure Dual」は、現在UV硬化型塗料を使用している現場や、今後導入を検討している作業環境に向けた製品です。

自動車鈑金塗装工場では、部分補修の硬化作業に使えます。

家具・木工製品では、製造や検品時の補修作業に使われます。

住宅・商業施設の床では、フローリングの現場補修に使えます。

プラモデル、フィギュア、産業用造形物の微修正といったホビー用途にも活用できます。

対応するUV-A波長は365nm/395nmで、UV硬化型塗料・接着剤専用です。

高圧水銀ランプ専用の塗料では硬化しない場合があるため、使用する塗料や接着剤の波長確認が必要です。

2つの紫外線波長を同時に照射できる構造により、材料や作業環境に合わせた硬化作業を進められます。

材料ごとに硬化波長を見極めながら使う現場で、365nm/395nmの同時照射が作業対象の幅を広げます。

充電状態に左右されにくい照度設計は、部分補修や検品時の手直しなど、連続した硬化作業が続く場面に向いています。

鈑金塗装や木工、床補修から造形物の微修正まで、作業場所に合わせて持ち運べるUV硬化ライトです。

グローバルスズキ「Insta Cure Dual」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Insta Cure Dual」はいつ販売開始されましたか？

A. グローバルスズキが、プロフェッショナル仕様の最新UV硬化ライト「Insta Cure Dual」を2026年6月1日より販売開始しました。

Q. 「Insta Cure Dual」で使える波長は何ですか？

A. UV-A波長の365nm/395nmで使えます。

395nmと365nmの2つの紫外線波長を同時に照射するデュアルテクノロジーを備えています。

Q. 「Insta Cure Dual」はどのような用途で使えますか？

A. 自動車鈑金塗装工場での部分補修、家具・木工製品の補修、住宅・商業施設の床の現場補修、プラモデルやフィギュアの微修正に使えます。

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