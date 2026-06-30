『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月30日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】味噌のプラ容器「水洗いするとプラ資源になります！」「洗わない場合はプラ資源ではなく、可燃ごみ（不燃ごみ）」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「味噌のプラ容器は水洗いするとプラ資源になります！」と投稿。









味噌がこびりついたプラ容器の画像を添えて「洗わない場合はプラ資源ではなく、可燃ごみ（不燃ごみ）でお願いします。」と呼びかけました。









またプラ容器の処理施設の画像を添えて「うちの地域は中間処理所で汚れているものを手で取り除き、最終的には熱処理されて、再びプラに戻ります。」「これをマテリアルリサイクルと言います！」と解説しました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】