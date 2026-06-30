東北6県のご当地モチーフ！ 明星企画「東北ぷっくりキラキラシール」

記事ポイント 明星企画が「東北ぷっくりキラキラシール」を2026年7月上旬より順次発売します東北6県を代表する観光資源や郷土文化をかわいらしいイラストで表現したシールです赤べこ、伊達政宗、さくらんぼ、なまはげ、ねぶたなどのご当地モチーフが並びます 明星企画が「東北ぷっくりキラキラシール」を2026年7月上旬より順次発売します東北6県を代表する観光資源や郷土文化をかわいらしいイラストで表現したシールです赤べこ、伊達政宗、さくらんぼ、なまはげ、ねぶたなどのご当地モチーフが並びます

明星企画が、人気シリーズ「赤べこぷっくりキラキラシール」の新シリーズとして「東北ぷっくりキラキラシール」を発売します。

東北6県を代表する観光資源や郷土文化をデザインした、ぷっくりとした立体感とキラキラ加工のシールです。

2026年7月上旬より、東北地方の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等で順次発売されます。

明星企画「東北ぷっくりキラキラシール」

名称：東北ぷっくりキラキラシール発売日：2026年7月上旬より順次発売予定価格：税別 500円(税込 550円)販売先：東北地方の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等

「東北ぷっくりキラキラシール」は、東北各県を代表するモチーフをかわいらしいイラストで表現したシールです。

東北地方に受け継がれてきた伝統文化や歴史、特産品、観光名所を一枚に集めています。

人気シリーズ「赤べこぷっくりキラキラシール」の新シリーズとして、東北6県のご当地モチーフを並べたデザインです。

ぷっくりとした立体感のある仕様に、キラキラ加工による華やかな仕上がりを組み合わせています。

硬めの素材を使用しているため、凹みにくく丈夫な作りになっています。

スマートフォンケースやノート、キャリーケースなど、身近なアイテムに貼って楽しめるシールです。

東北6県を代表する観光資源や郷土文化のデザイン

ラインナップには、福島県の赤べこと蒲生氏郷が入っています。

宮城県からは伊達政宗、ずんだシェイク、こけしがデザインされています。

山形県はさくらんぼ、秋田県は秋田犬となまはげです。

岩手県はかっぱ、青森県はねぶたと遮光器土偶が並びます。

東北各県の魅力を一枚にぎゅっと詰め込んだデザインになっています。

観光資源や郷土文化をかわいらしいイラストで表現しているため、県ごとのモチーフを見比べられるデザインです。

赤べこ、伊達政宗、ずんだシェイク、こけし、さくらんぼ、秋田犬、なまはげ、かっぱ、ねぶた、遮光器土偶まで、東北6県の要素がそろっています。

各県の伝統文化や歴史、特産品、観光名所を集めた構成で、旅行先で見たものや知っているご当地モチーフを一枚の中で楽しめます。

ぷっくりした立体感とキラキラ加工の仕上がり

シールは、ぷっくりとした立体感のある仕様です。

キラキラ加工による華やかな仕上がりで、ご当地モチーフを明るく見せます。

硬めの素材を使用しているため、凹みにくく丈夫な作りになっています。

かわいらしいイラストで表現されたモチーフに、立体感ときらめきが重なる仕上がりです。

スマートフォンケースに貼ると、東北6県のモチーフを手元のアイテムに添えられます。

ノートに貼れば、日常の持ち物に赤べこやさくらんぼ、ねぶたなどのイラストが加わります。

キャリーケースに貼ることで、東北旅行の記念やお土産としての使い方にもつながるシールです。

旅行の記念やお土産にもなるコレクションアイテム

「東北ぷっくりキラキラシール」は、旅行の記念やお土産として楽しめます。

東北を身近に感じられるコレクションアイテムとしても使えるシールです。

東北地方の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等で順次発売されるため、旅先で手に取りやすい販売先が設定されています。

東北6県のモチーフを一枚に集めているので、訪れた県の思い出と、これから見たい県のモチーフを一緒に残せます。

観光資源や郷土文化をデザインしたシールは、旅の記録をスマートフォンケースやノートに貼る使い方にも合います。

赤べこやなまはげ、ねぶたなどのご当地モチーフが並び、東北各県の違いを小さなシールの中で見比べられます。

お土産として選ぶ場合も、東北6県の観光資源や郷土文化をまとめて渡せるアイテムです。

東北6県の観光資源や郷土文化が、ぷっくりとした立体感とキラキラ加工で一枚にまとまります。

スマートフォンケースやノート、キャリーケースに貼ることで、旅の記念やご当地モチーフを身近なアイテムで楽しめます。

明星企画「東北ぷっくりキラキラシール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「東北ぷっくりキラキラシール」はいつ発売されますか？

A. 2026年7月上旬より順次発売予定です。

販売先は東北地方の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等です。

Q. 「東北ぷっくりキラキラシール」にはどんなモチーフがありますか？

A. 福島県の赤べこ、蒲生氏郷、宮城県の伊達政宗、ずんだシェイク、こけし、山形県のさくらんぼ、秋田県の秋田犬、なまはげ、岩手県のかっぱ、青森県のねぶた、遮光器土偶が入っています。

Q. 「東北ぷっくりキラキラシール」の価格はいくらですか？

A. 価格は税別 500円(税込 550円)です。

名称は「東北ぷっくりキラキラシール」で、明星企画が発売します。

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