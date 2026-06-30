俳優のブラッド・ピット(62)が、2022年から交際するジュエリーデザイナーのイネス・デ・ラモンと結婚する予定はないと、米ページ・シックスが関係者の話として報じた。



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関係者によると、イネスはブラッドの家族の集まりに定期的に参加し、一族と深い絆を育んでいるという。「イネスはブラッドの家族ととても近い存在で、最初から全力で歓迎されてきました。今ではもう完全に家族の一員だと思っていますよ」とのこと。



一方で「でも、ブラッドはイネスがどれほど皆と親しくなったとしても、結婚する気はありません」とも明かしている。「彼女はブラッドの兄弟、姪や甥とも時間を過ごし、皆と個別に関係を築いてきました。ブラッド抜きでも連絡を取り合っています。気さくで一緒にいて楽な人で、何時間でも笑って冗談を言い合えるんです。皆が彼女のことを話題にして、計画に含めようとしています。家族の中で自然な存在になりました」と説明した。



ブラッドは間に6人の子供がいるアンジェリーナ・ジョリー(51)との8年以上に及んだ離婚調停が2024年12月に最終決着している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）