試合後の記者会見で語った

日本代表は現地時間6月29日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、1-2で敗れた。

三笘薫や久保建英ら負傷者が出た影響について、森保一監督は試合後の記者会見で「影響したところはあるかなと思います」と話した。

日本は前半29分に中盤でボールを奪ったMF佐野海舟がミドルシュートを決めて先制に成功。だが後半11分、日本の右サイドからクロスを入れられると、最後はMFカゼミロに頭で決められて同点に追いつかれた。その後はブラジルの攻撃を防いだが、アディショナルタイムの同51分、FWガブリエウ・マルティネッリに決勝点を奪われた。

今大会には三笘薫や南野拓実を負傷した影響により、メンバーに選べなかった。また初戦のオランダ戦で久保建英が左膝を負傷。2戦目以降は欠場が続いた。会見で影響を問われると、「これまでのチームづくりの中で、いま言われたような選手たちがいなくなったのはチームの戦いとして影響した所はあるかなと思います。そこは事実かなと思います」と話した。

だが優勝候補のブラジルをあと一歩まで追い詰めた、今回のメンバーには感謝した。「怪我やアクシデントは起こり得ること。チームに選ばれた選手がしっかり機能し、新しく入ってきた選手たちがチーム力を維持し、上げてくれた所は日本の良さかなと思います。選手たちが想定外のことやアクシデントが起こった時に冷静に対処してくれて、すべてのことを乗り越えてよく頑張ってきてくれたなと思っています」とチームを称えた。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）