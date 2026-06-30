五感で商品を試せるアスクル主催の無料2日間！ 「いい明日がくる展」

記事ポイント 5月30〜31日、六本木ヒルズアリーナで入場無料の体験型イベント開催63社・105シリーズの商品を五感で試せる展示時短・サステナ・デザインなど6テーマで〈うれしい選択〉を提案 5月30〜31日、六本木ヒルズアリーナで入場無料の体験型イベント開催63社・105シリーズの商品を五感で試せる展示時短・サステナ・デザインなど6テーマで〈うれしい選択〉を提案

アスクルは、2026年5月30日（土）から31日（日）の2日間、六本木ヒルズアリーナで体験型イベント「いい明日がくる展」を開催します。

事業所向け通販「ASKUL」「ソロエルアリーナ」および個人向け通販「LOHACO」で取り扱う商品を中心に、出展企業63社による105シリーズの商品を展示。

香りや触感、視覚など五感を通じて商品を体験しながら、仕事場やくらしを快適にする〈うれしい選択〉に出会える2日間です。

「いい明日がくる展」

開催期間：2026年5月30日（土）〜5月31日（日）開催時間：5月30日（土）10:00〜18:00（最終入場17:30）／5月31日（日）10:00〜17:00（最終入場16:30）会場：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目10-1）入場料：無料主催：アスクル出展参加企業数：63社出展商品シリーズ：105シリーズ

アスクルは「明日来る（明日届く）」を社名の由来とする通信販売企業で、オフィス用品から日用品まで幅広い商品を扱います。

近年はサステナビリティ・ウェルビーイングを軸とした事業展開を推進しており、今回の体験型イベントはその姿勢を来場者が直接体感できる場として企画されています。

展示の中心テーマは「仕事場での使い方も、くらしの中での選び方も、その一つひとつが『いい明日がくる』選択につながっている」という考え方。

身近な毎日から未来へとつながる商品を6つのカテゴリーに分けて展開されます。

商品展示では、大きさや重さ、手ざわりや使い心地まで実際に試せます。

出展企業14社のブースではお試しサンプルや試飲・試食も用意されています。

会場内のコンテンツ

会場では商品展示のほか、複数の参加型コンテンツが予定されています。

使用済みクリアホルダーの回収コーナーでは、5枚以上持参した来場者に限定ノベルティをプレゼント（数量限定・なくなり次第終了）。

「みんなで作る『いいかも、これ』ボード」では来場者からのアイデアを集め、商品開発のヒントとして活かす取り組みも行われます。

POP UP STORE

展示商品を会場だけの特別プライスで購入できるPOP UP STOREも設置されます。

気に入った商品をその場で買って帰られるのは、体験型イベントならではの機会です。

クイズラリー

「いい明日を学ぶクイズラリー」では、商品展示を見ながら環境や社会について学べるクイズに挑戦できます。

エコバッグやノート、シールなどの限定ノベルティがもらえます（数量限定）。

ワークショップ

「いい明日を考えるワークショップ」では、オリジナルアイテムづくりなど親子で楽しめる6つの体験型プログラムを開催。

どなたでも参加無料で、当日受付で参加できます。

プレイゾーンにはミニフォークリフト体験や海洋ごみ問題を学べるオブジェ作りワークショップなど、子どもと一緒に「いい明日」について楽しく学べる場も用意されています。

6つのカテゴリー

展示商品は「時短・効率アップ」「心地よいデザイン」「気持ちがはれる」「ごみを減らす」「資源を守る」「社会にやさしい」の6つのカテゴリーに分類されています。

仕事場とくらしの両方を視野に入れ、日常の選択が未来へつながることを示す形です。

時短・効率アップ

「忙しさを、軽くする」をテーマにした商品群。

補充や作業の手間を減らし、生産性・業務効率を高めます。

交換頻度を抑える仕様や複数機能を持つ設計で、仕事場では限られた人手でスムーズに業務が回せます。

くらしでは家事が短時間で済み、日々の負担を軽減。

人手不足・多様な社会に寄り添う、効率化の選択です。

心地よいデザイン

「空間が、整う」をテーマにした商品群。

仕事場やくらしの空間をすっきり整えるデザインを集めています。

出しっぱなしでも景観を損なわず、社員にも好印象で、おもてなしの気持ちも伝わります。

くらしではインテリアに自然となじみ、使うたび気持ちが整うような、誰にとっても心地よい空間づくりにつながります。

気持ちがはれる

「心が、満たされる」をテーマにした商品群。

仕事や家事の合間に、気持ちを切り替える時間をつくります。

仕事場では人が集まり会話が生まれ、従業員への福利厚生にも活用できます。

くらしでは家族の楽しい時間をつくり、ギフトとして想いを届ける選択肢にもなります。

日常の余白がウェルビーイングにつながるという考え方が背景にあります。

ごみを減らす

「小さな削減が、大きな一歩に」をテーマにした商品群。

詰め替えや簡易包装により、ごみの発生を抑えます。

仕事場ではごみ処理・分別・管理の手間が減り、現場の整理整頓にも直結。

くらしでも、日々のごみ出し負担が軽くなるのは大きなメリットです。

温室効果ガス削減や脱炭素社会の実現、気候変動対策につながる選択として位置づけられています。

資源を守る

「素材から、考える」をテーマにした商品群。

再生素材や自然由来素材を活かし、資源の循環を考えた商品が揃っています。

仕事場でもくらしでも、無理なく環境に配慮した選択ができます。

企業にとってはESG・サステナブル調達の第一歩となり、個人にとっても未来を見据えた姿勢を示す選択です。

社会にやさしい

「誰かのために、選ぶ」をテーマにした商品群。

寄付や防災対応、ジェンダーレスデザインなど、社会課題に配慮した商品が対象です。

多様な人が働く職場でも、家族のくらしでも安心して使えます。

日常の買い物で商品を選ぶことが、社会の誰かを支える行動につながります。

入場無料で五感を通じた商品体験、親子で参加できるワークショップ、環境や社会を学べるクイズラリーまで、「いい明日がくる展」は仕事場とくらし双方の〈うれしい選択〉を体験できる2日間です。

「いい明日がくる展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「いい明日がくる展」の入場料はいくらですか？

A. 入場無料です。

ワークショップへの参加も当日受付で、どなたでも無料で参加できます。

Q. クイズラリーでもらえるノベルティはどんなものですか？

A. エコバッグやノート、シールなどの限定ノベルティが用意されています。

数量限定のためなくなり次第終了となります。

Q. 使用済みクリアホルダーを持参するとどうなりますか？

A. 5枚以上持参した来場者に限定ノベルティがプレゼントされます。

こちらも数量限定です。

Q. 会場で商品を購入できますか？

A. POP UP STOREにて、展示商品を会場限定の特別プライスで購入できます。

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