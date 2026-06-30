◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

日本代表の森保一監督は、１ー２の逆転負けを喫したブラジル戦後の記者会見で、今後の自身の進退については「個人的にはまだ何も決まっていない」と話すにとどめた。

森保監督は、２大会目の指揮となった今回の北中米Ｗ杯限りで日本サッカー協会とは契約が満了する。去就を巡っては、複数の関係者によると「あらゆる選択肢を排除せず」、３期目続投も選択肢の一つとなっており、次期候補者選定を進めていく。

日本協会は今後、２０３０年Ｗ杯（モロッコ、ポルトガル、スペイン共催）へ向けて監督、コーチ陣の新体制人事を本格化させる。

主に以下の３つの選択肢が考えられる。〈１〉森保サッカーの踏襲を含めた日本人路線〈２〉１ステップ上を目指すために例えばアジアなどで実績を残す外国人監督の就任案〈３〉さらに上のステップを狙い世界のトップオブトップのビッグネーム招へい案、である。〈１〉が現状で最も可能性が高いとみられ、森保監督続投案やパリ五輪（８強）及び、ロス五輪代表監督の大岩剛氏（５４）も協会が高く評価しており、次期監督候補の候補の一人に挙がる。

選定の手順は、強化部会、技術委員会で代表監督としての要件を検討する。その上で日本協会の宮本恒靖会長、山本昌邦技術委員長、会長が指名する助言者（１人）の計３人で候補者を決め、理事会で決定する流れとなっている。

◆森保 一（もりやす・はじめ）１９６８年８月２３日生まれ、長崎市出身。５７歳。長崎日大高から８７年にマツダ（現・広島）入団。９２年に日本代表初選出。国際Ａマッチ３５試合１得点。京都、広島、仙台を経て２００３年限りで引退。Ｊ１通算２９３試合１５得点。０５年からＵ―２０日本代表コーチ。１２年に広島監督に就任し、Ｊ１優勝３度。１７年１０月から東京五輪代表監督。１８年７月からＡ代表との兼任監督。２１年東京五輪４位。２２年カタールＷ杯１６強。２６年Ｗ杯まで続投。