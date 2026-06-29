◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦した。スタンド席に元ブラジル代表レジェンドたちが駆けつけた。

日本は1次リーグで1勝2分けとし、勝ち点5のF組2位で突破。ブラジルは2勝1分けの勝ち点7で、C組首位通過を果たした。日本の対ブラジル戦成績は1勝2分け11敗。昨年10月の国際親善試合で0―2から3点を奪って逆転し、歴史的初勝利をもぎ取った。

スタンド席には02年日韓大会の代表ロナウド氏、ロベルト・カルロス氏の姿があった。別席には02年、06年大会の代表ロナウジーニョ氏そしてオスカル氏も注目していた。

試合前にはロナウジーニョ氏とNBAウォリアーズのジミー・バトラーの豪華2ショットも実現した。

ネットでは「デカいな」「相変わらず肥えてる」「豪華だな」「オスカル懐かしい」「オスカルは相変わらずイケメン」「ロナウド余裕そうだな」などの声があがった。