■FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦 ブラジル ー 日本（日本時間30日、ヒューストンスタジアム）

【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦

ブラジル代表（FIFAランク6位）との決勝トーナメント1回戦を戦うサッカー男子日本代表（同18位）の先発メンバーが発表された。

GKには不動の鈴木彩艶（23）。DF陣は、谷口彰悟（34）と伊藤洋輝（27）に冨安健洋（27）の3人。MFは伊東純也（33）と佐野海舟（25）が復帰し、、堂安律（28）、前田大然（28）、中村敬斗（25）、鎌田大地（29）の6人。FWには既に2ゴールを決めている上田綺世（27）が入り、スウェーデン戦から4人を入れ替えた布陣で強豪・ブラジルに挑む。

グループFの日本は、グループステージ（GS）初戦のオランダ代表（同8位）との一戦を、2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点「1」を取った。2戦目のチュニジア（同44位）戦では、鎌田の2試合連続ゴールや上田の2ゴールで4−0と圧勝し、今大会初白星を挙げ、勝ち点を「4」として2位に浮上。そして第3戦のスウェーデン（同38位）戦を1−1の引き分けで終えた日本は、GSを1勝2分けの勝ち点「5」として、グループ2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

日本とブラジルのこれまでの対戦成績は1勝2分11敗。W杯では2006年ドイツ大会のGSで一度対戦し、その時は1−4と大敗を喫した。しかし、昨年10月の国際親善試合では2点ビハインドという劣勢から後半に3ゴールを決め、ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げた。

【日本代表スタメン】

【GK】

1）鈴木彩艶

【DF】

3 ）谷口彰悟

21 ）伊藤洋輝

22 ）冨安健洋

【MF】

10）堂安律

11）前田大然

13）中村敬斗

14）伊東純也

15）鎌田大地

24）佐野海舟

【FW】

18）上田綺世