森保ジャパン ブラジル戦のスタメン発表！伊東純也と佐野海舟が復帰、スウェーデン戦から4人入れ替え【W杯北中米大会】
■FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦 ブラジル ー 日本（日本時間30日、ヒューストンスタジアム）
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ブラジル代表（FIFAランク6位）との決勝トーナメント1回戦を戦うサッカー男子日本代表（同18位）の先発メンバーが発表された。
GKには不動の鈴木彩艶（23）。DF陣は、谷口彰悟（34）と伊藤洋輝（27）に冨安健洋（27）の3人。MFは伊東純也（33）と佐野海舟（25）が復帰し、、堂安律（28）、前田大然（28）、中村敬斗（25）、鎌田大地（29）の6人。FWには既に2ゴールを決めている上田綺世（27）が入り、スウェーデン戦から4人を入れ替えた布陣で強豪・ブラジルに挑む。
グループFの日本は、グループステージ（GS）初戦のオランダ代表（同8位）との一戦を、2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点「1」を取った。2戦目のチュニジア（同44位）戦では、鎌田の2試合連続ゴールや上田の2ゴールで4−0と圧勝し、今大会初白星を挙げ、勝ち点を「4」として2位に浮上。そして第3戦のスウェーデン（同38位）戦を1−1の引き分けで終えた日本は、GSを1勝2分けの勝ち点「5」として、グループ2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。
日本とブラジルのこれまでの対戦成績は1勝2分11敗。W杯では2006年ドイツ大会のGSで一度対戦し、その時は1−4と大敗を喫した。しかし、昨年10月の国際親善試合では2点ビハインドという劣勢から後半に3ゴールを決め、ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げた。
【日本代表スタメン】
【GK】
1）鈴木彩艶
【DF】
3 ）谷口彰悟
21 ）伊藤洋輝
22 ）冨安健洋
【MF】
10）堂安律
11）前田大然
13）中村敬斗
14）伊東純也
15）鎌田大地
24）佐野海舟
【FW】
18）上田綺世