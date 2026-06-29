福岡GK松山健太が宮崎に完全移籍「クラブの歴史を作るために全力を尽くします」
テゲバジャーロ宮崎は29日、アビスパ福岡からGK松山健太(27)が完全移籍で加入することを発表した。
松山は今年1月に水戸ホーリーホックから福岡へ完全移籍。J1百年構想リーグでは出場がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK松山健太
(まつやま・けんた)
■生年月日
1998年11月17日(27歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
189cm/85kg
■経歴
椎田少年SC-椎田中-九州国際大付高-桃山学院大- 岩手-鹿児島-水戸- 浦和-水戸-福岡
■出場歴
J2リーグ:20試合
J3リーグ:21試合
天皇杯:4試合
■コメント
▽宮崎側
「この度加入することになりました、松山健太です。
クラブの歴史を作るために、全力を尽くします。
改めまして、テゲバジャーロ宮崎に関わる全ての皆様、これからどうぞ宜しくお願いします!」
▽福岡側
「この度、アビスパ福岡を離れることになりました。
まず初めに、クラブ関係者の皆様、チームメイト、そしてファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。
短い期間ではありましたが、たくさんの方々と出会い、支えていただき、地元である福岡のことがもっと好きになりました。
だからこそ、このクラブで結果を残すことができなかったことに、不甲斐なさと悔しさを強く感じています。
これからはアビスパ福岡の選手ではなくなりますが、一度このエンブレムを背負った人間として、福岡の皆さんに誇らしく思ってもらえるような選手になります。
福岡最高!
また会いましょう。
いってきます!」
松山は今年1月に水戸ホーリーホックから福岡へ完全移籍。J1百年構想リーグでは出場がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK松山健太
(まつやま・けんた)
■生年月日
1998年11月17日(27歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
189cm/85kg
■経歴
椎田少年SC-椎田中-九州国際大付高-桃山学院大- 岩手-鹿児島-水戸- 浦和-水戸-福岡
■出場歴
J2リーグ:20試合
J3リーグ:21試合
天皇杯:4試合
■コメント
▽宮崎側
「この度加入することになりました、松山健太です。
クラブの歴史を作るために、全力を尽くします。
改めまして、テゲバジャーロ宮崎に関わる全ての皆様、これからどうぞ宜しくお願いします!」
「この度、アビスパ福岡を離れることになりました。
まず初めに、クラブ関係者の皆様、チームメイト、そしてファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。
短い期間ではありましたが、たくさんの方々と出会い、支えていただき、地元である福岡のことがもっと好きになりました。
だからこそ、このクラブで結果を残すことができなかったことに、不甲斐なさと悔しさを強く感じています。
これからはアビスパ福岡の選手ではなくなりますが、一度このエンブレムを背負った人間として、福岡の皆さんに誇らしく思ってもらえるような選手になります。
福岡最高!
また会いましょう。
いってきます!」
このたび、#テゲバジャーロ宮崎 は #アビスパ福岡 より #松山健太 選手が完全移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。— テゲバジャーロ宮崎 (@55tegevajaro) June 29, 2026
松山選手は福岡県出身。#九州国際大学付属高校、#桃山学院大学 を経て、#いわてグルージャ盛岡… pic.twitter.com/cjZUlosOME