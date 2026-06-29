このたび、#テゲバジャーロ宮崎 は #アビスパ福岡 より #松山健太 選手が完全移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。



松山選手は福岡県出身。#九州国際大学付属高校、#桃山学院大学 を経て、#いわてグルージャ盛岡… pic.twitter.com/cjZUlosOME