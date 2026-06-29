申請業務を施設運用に合わせる！ リゾーム「BOND WORKS」

記事ポイント リゾーム「BOND WORKS」導入事例、BOND WORKSの概要を紹介商業施設申請をペーパーレス・移動レス化、開催日・販売情報など基本情報を整理グループウェアなど3機能を一体管理、見どころや利用シーンを読者向けに紹介 リゾーム「BOND WORKS」導入事例、BOND WORKSの概要を紹介商業施設申請をペーパーレス・移動レス化、開催日・販売情報など基本情報を整理グループウェアなど3機能を一体管理、見どころや利用シーンを読者向けに紹介

リゾームが、商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」をジョイフル本田が管理・運営するニューポートひたちなかファッションクルーズに導入しました。

導入日は2026年6月1日です。

紙媒体中心だった申請業務や情報共有を、ペーパーレス・移動レスな業務環境へ移すためのシステムです。

リゾーム「BOND WORKS」

提供：リゾーム導入施設：ニューポートひたちなかファッションクルーズ管理・運営：ジョイフル本田導入日：2026年6月1日対象：商業施設向け業務支援システム

「BOND WORKS」は、商業施設の毎日を支える商業施設向け業務支援システムです。

人、情報、業務をつなぎ、働く一人ひとりの仕事を効率化することを掲げています。

導入先のニューポートひたちなかファッションクルーズは、多彩な専門店が集積するショッピングセンターです。

隣接する大型ホームセンター「ジョイフル本田 ニューポートひたちなか店」や映画館とともに、茨城県央・県北エリア最大級の商業集積の一角を担っています。

紙媒体中心の申請業務をデジタル化

ニューポートひたちなかファッションクルーズでは、商業施設運営における申請業務や情報共有を紙媒体中心で行っていました。

「BOND WORKS」は、デベロッパーとショップ双方の負担を軽減するツールとして導入されています。

申請業務、アンケート、情報伝達をデジタル化し、紙や移動を前提にしたやり取りをシステム上で扱えます。

申請フォーマットを柔軟に編集

導入の決め手となったのは、申請機能の柔軟さです。

これまで活用していた多数の申請書を全てデジタル化できます。

管理者が申請フォーマットを柔軟に編集できるため、施設の運用に即した形で対応可能です。

紙の申請書を置き換えるだけでなく、施設ごとの運用に合わせて申請の形を整えられる点が、導入検討における重要な判断材料となりました。

3つの機能を一体化

グループウェア＋従業員管理＋売上管理の3つの機能を一体化ショップとのスムーズな情報共有ペーパーレス・移動レスで業務を最適化売上・客数等のデータ可視化・共有従業員情報の一元管理売上報告・管理のデジタル化

「BOND WORKS」は、グループウェア、従業員管理、売上管理を一体で扱います。

ショップとの情報共有に加えて、売上・客数等のデータ可視化や従業員情報の一元管理も行えます。

売上報告・管理のデジタル化により、運営側とショップ側の双方の負担減につながる仕組みです。

大規模リニューアル後の施設運営を支援

施設：ニューポートひたちなかファッションクルーズリニューアル：2024年秋から2025年春開店20周年：2026年7月

ニューポートひたちなかファッションクルーズは、茨城県内にとどまらず周辺各県から多くの来店がある施設です。

専門店が集まるショッピングセンターの運営では、施設側とショップ側の間で申請、情報共有、売上報告などの業務があります。

「BOND WORKS」は、施設運営の省人化とショップの業務負担軽減の両立を目指し、商業施設の運営業務を支えるサービスです。

申請や情報共有を紙からシステム上のやり取りへ移すことで、施設側とショップ側の連携を日々の運営に合わせて整えられる導入事例です。

申請フォーマットの編集や売上・客数データの共有まで一体で扱えるため、大規模リニューアル後の商業施設運営を支える仕組みとして紹介されています。

リゾーム「BOND WORKS」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「BOND WORKS」はどこに導入されましたか？

A. ジョイフル本田が管理・運営する大規模商業施設、ニューポートひたちなかファッションクルーズに導入されました。

Q. 導入日はいつですか？

A. 「BOND WORKS」は、ニューポートひたちなかファッションクルーズに2026年6月1日より導入されています。

Q. 導入の決め手は何ですか？

A. 申請機能の柔軟さです。

多数の申請書を全てデジタル化でき、管理者が申請フォーマットを柔軟に編集できます。

Q. 「BOND WORKS」にはどのような機能がありますか？

A. グループウェア、従業員管理、売上管理の3つの機能を一体化し、情報共有や売上報告・管理をデジタル化します。

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