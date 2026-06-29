稲垣吾郎さん（52）、草磲剛さん（51）、香取慎吾さん（49）が27日、都内で行われたトリプル主演映画『バナ穴 BANA_ANA』の公開記念イベントに出席。8年ぶりの新作主演映画について語りました。

映画は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編オムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の公開から8年ぶりの第2弾となる作品。何が起こるか予測不能な不条理エンターテインメントとなっています。

3人の主演映画が8年ぶりの公開になったことについて香取さんは「8年越しの…8年ってどういうことですか。もう小学生、卒業してます。ついにこの時が来まして、本当に、すっごくうれしいです」と、待望の新作に喜びの声を上げました。

一方、稲垣さんは、「時間たちましたね。7年ぐらい前にやるって言ってませんでした？」とチクリ。

また、草磲さんは、「なんでこんな時間かかったのかなと思って。この作品の前に何度か生まれそうな時あったんですよ。“やる、やる”って言って。なんか“もう少しで第2弾の脚本が届く”とか言うんだけど、なんかなくなっちゃうんですよ」と振り返りました。

イベントには、共演するファーストサマーウイカさん（36）、趣里さん（35）、鄭亜美さん、 小澤征悦さん（52）、吹越満さん（61）、山内ケンジ監督も出席しました。