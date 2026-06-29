サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本−ブラジルを直前に控え、視聴者の質問に答えた。

日本は1勝2分けの勝ち点5で、F組を2位通過。29日（日本時間30日午前2時キックオフ）に、C組1位のブラジルと戦う。運命の一戦があと5時間と迫るなか、本田が“緊急”生配信を行った。

ブラジルの警戒すべき選手について「僕が以前から凄いなと思っているのは当然ビニシウス」と今大会1次リーグで4得点のFWの名前を挙げた本田。

視聴者から「堂安選手なら抑えられる」という意見が上がると、「もちろん抑えられると思うんですよ」とうなずきながらも「でも毎回抑えないといけないわけですよ」と指摘。

「冨安さん、または堂安さんがビニシウスサイドを抑えることになる。で、抑えられると思う。でも最後まで抑えないといけないんで。その難しさですよね。向こうは一回でも決めればOKというスタンスで世界のトップでプレーしてるんで。やり方も知ってるんで。抑えられながらも淡々と仕掛けてくるということを誰よりも知ってる名選手なんでね。そこがやっかいですよね」と、一度ゴールを決めればいい攻撃陣に対し、ミスが許されない守備陣の難しさを説いた。