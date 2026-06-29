サッカーの北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦で日本代表と対戦するブラジルのＦＷネイマールが２９日（日本時間３０日）の決戦を前にインスタグラムを更新。自身が練習で汗を流す写真とともに、「１／５ Ｆｉｎａｌ」と記し、決勝まであと５試合を意味するような言葉をつづった。

ブラジルファンからは「ブラジルをトップに」「あなたは再び世界を魅了するでしょう」「上へ行こう！」と期待する声が相次いだ。

３４歳のネイマールは日本戦５試合で９得点を記録している“日本キラー”。だが、大会前に負傷した影響もあって、１次リーグでは開幕から２試合を欠場。第３戦の後半３１分からの出場のみにとどまった。

日本戦も途中出場が有力視されているが、ネットでは日本のファンから「ネイマール出してる余裕がないくらいブラジルを追い込んで欲しい」「ネイマールも今日で代表ラストゲームか 今まで楽しませてもらったわ お疲れ様でした」「ネイマール泣かせます」「一番怖いのはスタジアムの雰囲気持っていくネイマール…」などと様々な声があった。