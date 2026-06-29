4児の父・織田信成、豪快な手作り「ダイナミック春巻き弁当」公開「詰め方のセンス最高」「食べ応え満点」と反響
【モデルプレス＝2026/06/29】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「春巻き4本は嬉しすぎる」息子のためのダイナミック弁当
織田は「ダイナミック春巻き弁当」とつづり、2人分の弁当を公開。2段タイプの弁当箱には、大きな春巻き4本がカットされずにそのまま豪快に詰められているほか、ゴマを振った白米、ミートボール、ミニウインナー、卵焼き、輪切りのとうもろこしが彩り良く詰められている。もう一つの楕円形の弁当箱にも、白米や卵焼き、ミニウインナー、ミートボールがぎっしり詰められている。
この投稿に、ファンからは「ダイナミックで美味しそう」「春巻き4本は嬉しすぎる」「食べ応え満点」「とうもろこしと卵焼きの黄色が綺麗」「詰め方のセンス最高」といった声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「春巻き4本は嬉しすぎる」息子のためのダイナミック弁当
◆織田信成、ダイナミック春巻き弁当公開
織田は「ダイナミック春巻き弁当」とつづり、2人分の弁当を公開。2段タイプの弁当箱には、大きな春巻き4本がカットされずにそのまま豪快に詰められているほか、ゴマを振った白米、ミートボール、ミニウインナー、卵焼き、輪切りのとうもろこしが彩り良く詰められている。もう一つの楕円形の弁当箱にも、白米や卵焼き、ミニウインナー、ミートボールがぎっしり詰められている。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ダイナミックで美味しそう」「春巻き4本は嬉しすぎる」「食べ応え満点」「とうもろこしと卵焼きの黄色が綺麗」「詰め方のセンス最高」といった声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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