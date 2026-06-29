『マガジン』作品のベストイレブン選ぼう

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　漫画アプリ『マガポケ』のサービス開始11周年を記念し、サッカーワールドカップの“ベストイレブン”にちなみ新機能「マガポケベストイレブン」が期間限定で実装された。同機能では、ユーザーが好きな11作品を選抜し、フォーメーション画像を生成してSNSへ投稿することができる。

【画像】強そう！編集部が選んだ『マガジン』作品のベストイレブン

　作品を選ぶだけでなく、FW・MF・DF・GKの各ポジションに配置することができ、自分だけの理想の布陣を表現することが可能。どの作品をエースに据えるかは、あなた次第となっている。

■『マガポケ』編集部が選んだベストイレブン（フォーメーションは3-4-3）
FW
『進撃の巨人』
『薫る花は凛と咲く』
『ブルーロック』

MF
『はじめの一歩』
『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』
『みいちゃんと山田さん』
『転生したらスライムだった件』

DF
『うるわしの宵の月』
『メダリスト』
『ザ・ファブル』
GK
『WIND BREAKER』