解けたら語彙力高め！ 3つの言葉に共通するひらがな2文字は？ ヒントは「不機嫌な態度」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、先延ばしの習慣、広大な平原、そして不機嫌に接する性格や行動という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□どく
□□どら
□□けん
ヒント：買った本を開かずにどんどん重ねて置いておくこと。シベリアなどの非常に寒い地域にあり、夏だけこけなどが生える荒れ地。 そして、愛想が悪く相手を突き放すような冷たい振る舞いを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つん」を入れると、次のようになります。
つんどく（積読）
つんどら（ツンドラ）
つんけん
どれも正しい日本語になりますね。今回は、本が未読のまま保管されている光景から、過酷な気候が作り出す独特の自然環境、さらには他者と距離を置いてしまう心理描写までを網羅しました。共通する2文字から始まる3つの言葉が、それぞれ全く異なる場面で使われることに、日本語の面白さを感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、先延ばしの習慣、広大な平原、そして不機嫌に接する性格や行動という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□どく
□□どら
□□けん
ヒント：買った本を開かずにどんどん重ねて置いておくこと。シベリアなどの非常に寒い地域にあり、夏だけこけなどが生える荒れ地。 そして、愛想が悪く相手を突き放すような冷たい振る舞いを思い浮かべてみてください。
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正解：つん正解は「つん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つん」を入れると、次のようになります。
つんどく（積読）
つんどら（ツンドラ）
つんけん
どれも正しい日本語になりますね。今回は、本が未読のまま保管されている光景から、過酷な気候が作り出す独特の自然環境、さらには他者と距離を置いてしまう心理描写までを網羅しました。共通する2文字から始まる3つの言葉が、それぞれ全く異なる場面で使われることに、日本語の面白さを感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)