タイヤブランドのダンロップ・ノースアメリカが6月25日、Instagramを更新。大谷翔平（31）のCMメイキング映像を公開した。

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「What separates the elite from the rest?」と投稿されたのは、ダンロップのCM撮影中の大谷の姿。インタビューも合わせて行われ、聞き手に挑戦心の原動力は何かと尋ねられた大谷は「まず限界を作らないことや、無理だと言われたことに対してもしっかりと挑戦を続けることが大事だなと思っています」と答えた。

【画像】ダンロップのCM撮影中の大谷翔平（画像はDunlop Tires North America Instagramより引用）

また、そうした心構えのために何か意識していることはあるかと尋ねられると、大谷は「僕が好きなことをしているのでそれが一番の原動力になりますし、いつまでもそういう気持ちがあればきついなと思うことも少しは楽に、そういう気持ちを持って取り組めるのではないかと思います」と笑顔を見せた。

この投稿にはInstagramユーザーから「なんでこんなに謙虚で上に、上にと行けるのだろう」「かっこいい！！！！」「可愛すぎだろぉーー」「1日でも長く健康で現役続けられますように」「Love you Shohei」といったコメントが寄せられている