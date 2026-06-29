有村架純、“我が子”のサプライズ登場に感激「大きくなった、本当に」 ママと離れて泣く姿に「それも成長の一つ」『マジカル・シークレット・ツアー』で共演
俳優の有村架純が29日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（公開中）大ヒット記念舞台あいさつに登壇。1歳となった“我が子”である才真くんの姿に感激した。
【写真】泣きじゃくってしまう才真くんに母のような笑顔を向ける有村架純
有村は今作で、夫の横領と借金を突然知った二児の母・和歌子を演じる。劇中では赤ちゃんだった和歌子の2人目の子ども・紗英を演じた才真くんが1歳になり、花束ゲストとしてサプライズで登場。
久々の“我が子”と再会した有村は、「ちょうど人見知りの時期じゃない？感激ですね。かわいい。大きくなったほんとに。ありがとうね」と喜ぶとともに成長を実感。
才真くんは、壇上するタイミングで実際の母親と離れてしまい、有村の前では泣きじゃくっていた。その姿を見た有村は「泣いちゃったりしていましたけど、それも成長の一つ」と話し、「撮影中は全然泣かない赤ちゃんだったんですよ。でもちゃんと自分の意思をしっかり持って成長してるんだなっていうのが、うれしいですね」とほほ笑んだ。
今作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが“金の密輸”で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母、大学の研究者、そして妊婦。一見、犯罪とは無縁そうに見えるものの、実はそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。
イベントには天野千尋監督も登壇した。
【写真】泣きじゃくってしまう才真くんに母のような笑顔を向ける有村架純
有村は今作で、夫の横領と借金を突然知った二児の母・和歌子を演じる。劇中では赤ちゃんだった和歌子の2人目の子ども・紗英を演じた才真くんが1歳になり、花束ゲストとしてサプライズで登場。
久々の“我が子”と再会した有村は、「ちょうど人見知りの時期じゃない？感激ですね。かわいい。大きくなったほんとに。ありがとうね」と喜ぶとともに成長を実感。
今作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが“金の密輸”で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母、大学の研究者、そして妊婦。一見、犯罪とは無縁そうに見えるものの、実はそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。
イベントには天野千尋監督も登壇した。