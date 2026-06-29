犬が『おもちゃを持ってくる』理由4選

愛犬がおもちゃを咥えて持ってくると『遊んでほしいのかな？』そう思う飼い主さんが多いはず。もちろん、そういった心理はありますが、犬がおもちゃを持ってくる理由はそれだけではありません。わんこらしい可愛い理由が隠されているようです。

1.一緒に遊んでほしい

犬がおもちゃを持ってくるのは『一緒に遊びたい』から。一番シンプルで納得できる理由ですよね。「今なら遊んでくれるかも」と、飼い主さんの動向を探ってアピールするわんこもいるようです。

ボール投げやロープの引っ張りっこなどで遊んであげると、犬の満足度はグンと高まります。ただし、引っ張り合いで遊びすぎると、呼び戻しが難しくなる可能性もあるため注意が必要です。

2.存在をアピールしたい

自分の存在に気付いてほしいときに、おもちゃを持ってくる犬もいます。「こっちを見て！」と、おもちゃを咥えながらアピールしているのです。飼い主さんが忙しいときに犬がよく見せる行動になります。

性格的に寂しがり屋な犬や構ってほしい甘えん坊な犬もいますが、普段十分なコミュニケーションが取れているか見直してみましょう。

仕事や家事でどうしても手が離せないときでも「ちょっと待っててね」「これが終わったら遊ぼうね」と、伝えてあげましょう。そのアクションがあると『今は遊べないんだな』と理解してくれます。

3.褒めてほしい

犬は過去の経験をよく覚えています。例えば『このおもちゃを持ってきたら褒めてもらった』という体験から同じことを繰り返すのです。確かに、そんな愛犬の姿を見たら「エライね～」と思わず笑顔になってしまいますよね。

褒められることは犬にとって至上の喜び。そして飼い主さんの笑顔を見ることも大好きです。ですから、たとえ遊んでもらえなくても同じ行動を繰り返すようになるのです。

4.プレゼントしたい

愛犬がお気に入りのおもちゃをあなたに見せてくるのは、プレゼントしたいという愛情表現のひとつです。『一番好きなおもちゃだけど、ご主人様にならプレゼントするよ』という、なんとも愛おしい心理が働いているようです。

自分が好きなものは大好きな飼い主さんと共有したい…そんな純粋な好意なのでしょう。愛犬がおもちゃを咥えたままジッと見つめてくる、そんなときは手を差し出してみてください。ポンッとプレゼントしてくれることでしょう。

愛犬がおもちゃを持ってきたとき、飼い主がすべき対応とは？

愛犬がおもちゃを持ってきたとき、飼い主さんとしてどういった対応が正しいのでしょうか？それはシチュエーションによって変わってきます。

『遊ぼう！』と誘ってきたときは、できる限り応えてあげましょう。少しの時間でも満足してくれるはず。ただし、毎回要求に応えているとわがままになるため、「後でね」と声をかけ、一定の時間を置いたのち遊んであげるようにしましょう。

褒めてほしい・プレゼントとして持ってきた場合には、「ありがとう！」と笑顔で受け取り、頭を撫でてあげるなどスキンシップもとってください。愛犬のご機嫌度がさらに高まること間違いなしです。

遠慮がちに上目遣いでおもちゃを持ってきたときの犬の心理は『今遊んでくれるかな？』『かまってほしいな…』という寂しさからくるもの。拒否してしまうとさらに心は沈んでしまいますので、笑顔で応えてあげましょう。そして、日頃しっかりとしたコミュニケーションが取れているか振り返ってみましょう。

まとめ

いかがでしたか。あなたの愛犬に当てはまる心理はあったでしょうか？犬がおもちゃを持ってくるのは大好きな人への愛情表現であることは間違いありません。愛犬の心理を汲み取って笑顔で応えてあげてくださいね。