スピリチュアリスト江原啓之氏（61）が29日、YouTubeチャンネルを更新。20日に老衰のため91歳で亡くなったシャンソン歌手、俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を悼んだ。

江原氏は「緊急動画メッセージです」と切り出し、「美輪明宏さんが20日に亡くなりになられたことが、きょう公表されました。もうずっと、この3カ月ほど具合が悪くて、いらっしゃったようでございますが、こちらの世界からあちらの世界へ行ったということですね」と語った。

そして「今日はここ大阪での講演会ですからね。とうとう私も残されてしまったという感じがいたしております」と打ち明け、「さて、美輪明宏さんと私ということにつきまして、このサイトで、いずれいろんなエピソードだとかを含めて私の所感、思い、そして今どのような様子なのかというのを、また新たに配信させていただきます」と明かした。

「その代わりだから私は一切、よそでのSNSだとかも含めて、雑誌などのコメントは差し控えようというふうに思っています。全てはこのスピリチュアルサイトでの私のコメントのみと集約させていただきたいと思っています。もう少し時間をお待ちください。美輪さんとの出会い、成り立ち、さまざまなエピソード、そしてまた今現在のこと、そして今後のことなどお伝えさせていただきたいというふうに思います」と説明し、「美輪さんのご冥福を心よりお祈り申し上げております」と美輪さんを追悼し、結んだ。

「※本動画は、『江原啓之スピリチュアルワールド』サイト内コンテンツ『緊急動画ニュース』で6／28(日)に配信された映像を特別にYouTubeにて公開しております」と説明している。

美輪さんと江原氏はテレビ朝日系「国分太一・美輪明宏・江原啓之のオーラの泉」で共演。スピリチュアルブームの火付け役となった。