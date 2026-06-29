俳優の綾瀬はるかが２９日、都内でお笑いコンビ・千鳥の大悟（４６）とのＷ主演映画「箱の中の羊」の舞台あいさつに登壇した。

今作は子供を亡くした夫婦が息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れる物語。綾瀬は真っ白なワンピースで登場し、観客へ「楽しいお話会にしましょう」と笑顔で呼びかけた。

舞台あいさつでは、事前にＳＮＳで募集した質問に回答した。タイトルに合わせ「綾瀬さんの頭の中は今何がいちばんぎゅうぎゅうですか？」という質問には、「さっき待ち時間があったので、（生成人工知能（ＡＩ）の）チャットＧＰＴでスタッフさんの生年月日を入れて占いをして、誰が一番怠け者かっていうランキングとか、誰が一番食いしん坊かとかランキングをして遊んでたんです」と明かし、「この人こうなんだと知れて、それが今頭の中に入っています」と話した。

チャットＧＰＴからは「あくまで生年月日なので正しいものに基づいてはいない」とされたとしつつ、「私は休みの日、寝ぼすけランキング１位かと思ったんですけど、最下位で、理由が休みの日にじっとしていられない、予定をすぐに入れてしまうと書いてあった。当たってるかもしれない」と驚いたという。「（寝ぼすけ度が）この世で一番ぐらいかなと思ってたんですけど、たしかに空いている時間にすぐ何か入れちゃう」と笑った。

その直後に、「暑いですね。大丈夫ですか？」と観客を気遣う場面も。舞台あいさつの最後にも「みなさん暑いとか大丈夫ですか？今度寒くなったりしてないですか？余計なこと言っちゃったかなと思って」と再度気を配りつつ、「多くの人に見ていただいて本当にうれしく思っています」と感謝を込めていた。