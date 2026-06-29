鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子が行方不明になって、28日で1週間が経ちました。29日も捜索が行われましたが、依然、手がかりは見つかっていません。

行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。

今月21日、霧島市の天降川沿いにある「かれい川の湯」の家族湯に家族で入浴し、先にあがった両親が目を離した間にいなくなりました。

きょうも天降川周辺を捜索

きょう29日も警察と消防、およそ55人態勢で天降川周辺を捜索しましたが、手がかりは見つからず、午後5時に捜索は終了しました。

嶺臣くんの母親は28日、MBCの取材に「何とか家に連れて帰りたい。一日でも早く見つかってほしい」と話しました。

どんな情報でも連絡を

鹿児島県警はきょう29日までに、のべ450人ほどが捜索にあたったとしたうえで、情報提供を呼びかけました。

（県警・谷口真二生活安全部長）「消防、海上保安庁と連携し、直近の天降川を中心に捜索を行うも、現在のところ発見に至っていない。どんな情報でも気になることがあれば、霧島警察署（0995-47-2110）まで連絡してほしい」

県警は、30日も午前9時から捜索する予定です。

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