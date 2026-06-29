ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）、6月26日、Instagramを更新。メジャーリーグのオールスターゲームの2026のファン投票にて、ナ・リーグDH部門で、334万1257票という圧倒的支持を集め、6年連続6度目の球宴出場が決定。大谷は、世界中のファンへ感謝のメッセージを伝えた。

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投稿されたビジュアルは、大きなスターの中で凛々しい表情を見せる大谷の姿を収めた特別な1枚。「THANK YOU FANS」というメッセージが書き込まれており、両リーグ合わせての全体1位は日本人メジャーリーガーではイチロー氏以来、大谷にとっては初の快挙だ。ファンの熱い応援を受け、オールスターでの活躍が待ち望まれている。

【画像】大谷翔平、6度目のオールスター出場が決定（画像は大谷翔平のInstagramより引用）

この投稿には、14万件以上の「いいね！」が殺到。さらに、Instagramユーザーから「選出一位おめでとうございます、本当にすごいです」「心から応援しています」「毎日投票したよ～！」「両リーグ最多得票凄すぎます！！」「2年連続でホームランを打って、日本で頑張る野球少年達に夢を見せてほしいです」といった祝福の声が相次いでいる。